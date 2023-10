В продажу якобы поступят сразу две версии консоли.

В интернете появились новые подробности от достоверного источника о новой консоли Nintendo, которую все называют Switch 2. Новое устройство проходит под внутренним названием NG.

Согласно инсайду, будущая консоль от Nintendo выйдет в сентябре 2024 года, но возможен и чуть более поздний релиз – в ноябре. На старте продаж якобы будут доступны две версии: цифровая за 400 долларов и стандартная за $449.

Насколько данная информация соответствует действительности, неизвестно. По словам журналистов, прототип консоли тайно показали на прошедшей в августе Gamescom. Говорят, что второе поколение Switch сможет похвастаться графикой уровня PlayStation 5 и Xbox Series. Также новый "свитч" будет иметь обратную совместимость с текущими играми.

Видео дня

Сейчас с уверенностью можно говорить о том, что приставка появиться на рынке в 2024 году, и скорее всего, осенью. Аналогичное окно релиза называли и некоторые СМИ со ссылкой на свои источники. При этом анонсировать NS2 могут уже якобы до конца этого года.

Оригинальная Nintendo Switch вышла в 2017 году, сейчас популярную консоль можно забрать за 260-280 долларов. Появившаяся в 2021 году OLED-версия приставки обойдется в 330-350 долларов.

В этом году Nintendo Switch получила два мощных эксклюзива: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и ремастер Metroid Prime. Обе игры получили восторженные отзывы критиков и почти точно соберут кучу GOTY-номинаций в конце года.

Также в этом месяце эксклюзивно на Nintendo Switch выходит новая игра про Марио в духе старых частей серии из 90-х. Проект называется Super Mario Bros. Wonder и включает кооператив до четырех человек на одном экране.

Вас также могут заинтересовать новости: