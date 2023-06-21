Проект называется Super Mario Bros. Wonder.

Nintendo на свежем шоу Direct анонсировала Super Mario Bros. Wonder. Это тот самый проект, о котором рассказывали инсайдеры до начала мероприятия. Игра выйдет 20 октября 2023 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

Первое, что стоит отметить — Super Mario Bros. Wonder выполнена в формате двухмерного платформера. Она отсылает к старым частям франшизы из 80-х и 90-х годов прошлого века. Это касается, в том числе и основ геймплея. Главный герой Марио проходит уровни слева направо, бегает, прыгает, залазит в трубы, собирает грибы для роста и так далее. Даже инерция во время ускоренного передвижения ощущается так же, как в ранних проектах серии.

Однако в Super Mario Bros. Wonder будет много уникальных механик. Похоже, разработчики подготовили особенности для каждого из уровней. На одном из них Марио сможет подниматься вверх по водопадам, на втором — удлинять тело, а на третьем — передвигаться верхом на больших овечках. Судя по дебютному трейлеру, в плане геймплейного разнообразия Super Mario Bros. Wonder не уступает другим современным частям франшизы.

Что еще известно о Super Mario Bros. Wonder

В платформере будет несколько играбельных персонажей. Кроме Марио, показали Луиджи, Принцессу Пич и Тоада. А Боузер снова станет главным злодеем.

Super Mario Bros. Wonder включает кооператив до четырех человек на одном экране.

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