Консоль снова получит чип от Nvidia, но в этот раз более современный и мощный.

В сети появилась информация о характеристиках консоли Nintendo Switch 2, которую геймеры давно и очень сильно ждут. Оригинальная консоль вышла в 2017 году и даже после запуска PlayStation 5 и Xbox Series остается самой продаваемой из всех доступных.

Если верить источнику, геймеров ждет куда более мощное устройство, чем первое поколение Switch. Консоль снова получит чип от Nvidia, но в этот раз восьмиядерный Tegra239 с несколькими частотными профилями. Также сообщается о поддержке DLSS и трассировке лучей.

Энергопотребление устройства якобы составит 28,6 Вт при работе от сети и 11 Вт в портативном режиме. Среди других характеристик – экран OLED с разрешением 720p, поддержка HDMI 2.1 (24 Гбит/с), 4K/60 HDR и карт памяти UHS-II.

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Еще одним нововведением устройства станет полная обратная совместимость с оригинальным Nintendo Switch, а уже вышедшие игры для старой консоли получат право на бесплатное обновление для Switch 2.

Слухи о новой консоли Nintendo

Неподтвержденная информация о приставке регулярно появлялась в Сети еще с 2021 года. Одни источники утверждают, что компания готовит Switch Pro, тогда как другие сообщают о совершенно новой консоли нового поколения.

Ожидается, что новая консоль японской компании будет технически близка к приставкам PS4 и Xbox One. По крайней мере в этом уверены в Activision.

Вероятнее всего, раньше конца следующего года устройство не появится на рынке.

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