Разработчики уверены, что таким образом игроки самостоятельно решат судьбу главного героя.

На PS4 и PS5 в конструкторе-песочнице Dreams вышла игра Megapenguin Rehatched. Ее разработала студия Media Molecule, создавшая Dreams. А примечательна игра тем, что игроки самостоятельно должны будут решить судьбу главного героя, но сделать это необычным способом – самим собрать недостающие уровни и закончить игру.

Как сообщили разработчики в блоге PlayStation, сюжет игры рассказывает о большом пингвине, попавшем на неизвестную планету. Его корабль разбит. Нужно изучить территорию и найти способ покинуть это место.

Трейлер Megapenguin Rehatched

Первые три уровня в игре создали сами разработчики. В них могут сыграть все пользователи Dreams. А вот дальше авторы предлагают конкурс – до декабря этого года любой желающий может создать и предложить свою версию финала Megapenguin Rehatched.

Чтобы облегчить задачу, игроки могут воспользоваться готовыми ассетами от разработчиков. Созданные уровни нужно присылать на специальную страницу конкурса.

Это уже не первый конкурс от разработчиков Dreams. Ранее студия анонсировала совместный ивент с Mersedes-Benz, в рамках которого участники могут создать интерактивную модель будущего. В честь запуска конкурса в Dreams вышел 2D-платформер "Грезы и Mersedes". Сыграть в него могут все желающие.

Подробней про Dreams

Dreams – это эксклюзивный проект для консолей PlayStation, который позволяет создавать собственные игры, играть в проекты других пользователей, оценивать их и даже изменять.

С помощью внутриигрового редактора пользователи могут делать проекты абсолютно разных жанров – от платформеров и гонок до космических симуляторов, хорроров и шутеров от первого лица.

Можно использовать как готовые модели персонажей и окружения, так и создавать собственные. А вот логику, триггеры, освещение, катсцены и прочие элементы игры нужно делать самому. В игре есть также аудиоредактор, который позволяет создавать музыку.

Благодаря широкому и доступному инструментарию, Dreams используют не только для создания игр, но также видеороликов, моделей персонажей и окружения. Некоторые профессиональные разработчики используют Dreams, чтобы делать прототипы уровней для будущих игр.

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Автор: Сергей Коршунов