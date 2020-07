Последний шанс выиграть консоль PlayStation 4 Pro от УНИАН

Сегодня УНИАН разыграет лимитированную PS4 Pro в комплекте с геймпадом DualShock 4 и игрой The Last of Us Part II.

Сегодня, 10 июля, в 18:00 УНИАН разыграет среди читателей лимитированную консоль PS4 Pro в уникальном дизайне с геймпадом DualShock 4 и копией The Last of Us Part II в комплекте! Заявки на участие в конкурсе можно отправлять до 16:00. Затем мы обработаем все анкеты участников, и в 18:00 объявим победителя в нашем телеграм-канале. В розыгрыше смогут принять участие только те читатели, которые правильно ответили на вопросы нашей викторины и выполнили все условия. Условия конкурса: Напишите в комментариях к посту с конкурсом в Facebook, почему вы хотите пройти эту игру;

Поделитесь нашим постом о конкурсе на своей личной странице в Facebook (в режиме «для всех»);

Подпишитесь на страницу PlayStation Ukraine в Facebook;

Подпишитесь на телеграм-канал УНИАН Игры

Дайте правильные ответы на вопросы викторины в Google-форме (ссылка закреплена в нашем телеграм-канале). Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. Нашу рецензию на игру вы можете прочитать здесь. Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

