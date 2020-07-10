Последний шанс выиграть консоль PlayStation 4 Pro от УНИАН
11:54, 10 июля 2020Игры
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Сегодня УНИАН разыграет лимитированную PS4 Pro в комплекте с геймпадом DualShock 4 и игрой The Last of Us Part II.
Консоль PlayStation 4 Pro в дизайне игры The Last of Us Part II / playstation.com
Сегодня, 10 июля, в 18:00 УНИАН разыграет среди читателей лимитированную консоль PS4 Pro в уникальном дизайне с геймпадом DualShock 4 и копией The Last of Us Part II в комплекте!
Заявки на участие в конкурсе можно отправлять до 16:00. Затем мы обработаем все анкеты участников, и в 18:00 объявим победителя в нашем телеграм-канале. В розыгрыше смогут принять участие только те читатели, которые правильно ответили на вопросы нашей викторины и выполнили все условия.
Условия конкурса:
- Напишите в комментариях к посту с конкурсом в Facebook, почему вы хотите пройти эту игру;
- Поделитесь нашим постом о конкурсе на своей личной странице в Facebook (в режиме «для всех»);
- Подпишитесь на страницу PlayStation Ukraine в Facebook;
- Подпишитесь на телеграм-канал УНИАН Игры
- Дайте правильные ответы на вопросы викторины в Google-форме (ссылка закреплена в нашем телеграм-канале).
Напомним: экшн The Last of Us Part II вышел 19 июня на PS4. Игра стала самым масштабным проектом студии Naughty Dog и самым быстро продаваемым эксклюзивом PlayStation 4. Нашу рецензию на игру вы можете прочитать здесь.
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