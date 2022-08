Шоу уважительно относится к эмоциональным аспектам игры и во многом наследует первоисточник.

После анонса сериальной экранизации The Last of Us Sony и HBO почти не делились никакими материалами. Создатели шоу опубликовали лишь два официальных снимка. Были еще фото со съемок, но они не дают представления о качестве грядущей адаптации. Именно поэтому часть фанатов продолжают сомневаться в том, что сериал сможет соответствовать высокому качеству игры. Эти опасения недавно попыталась развеять Белла Рамзи, исполнительница роли Элли. По ее мнению, поклонникам The Last of Us экранизация обязательно понравится.

Соответствующее заявление актриса сделала в свежем интервью изданию SheKnows.

"Я думаю, что людям понравится [сериал]. Я знаю, что люди, конечно, волновались по этому поводу. Когда что-то настолько ценно для вас как зрителя — как геймера — конечно, вы будете беспокоиться об адаптации. Но, честно говоря, я думаю, что людям это понравится. Она [экранизация] очень точно повторяет эмоциональные ритмы игры, очень уважительно относится к игре и чтит ее", — заявила Рамзи.

Отдельно актриса подчеркнула важную особенность сериала. Экранизация не станет покадрово повторять все события The Last of Us. Местами она акцентирует внимание на тех аспектах, которые были слабо раскрыты в игре.

"Он [сериал] исследует различные направления, которые не были так сильно изучены в игре. Я думаю, что людям это понравится. Я надеюсь, что понравится. Это было так весело реализовывать, такой опыт. Я надеюсь, что [зрители] тоже почувствуют это, когда отправятся с нами в приключение", — добавила Рамзи.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнят Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу проходят в Канаде. HBO планирует потратить на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Сериал выйдет на малых экранах в начале 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: