Одна из самых успешных игр года может выйти на консоли Microsoft

Одна из лучших игр года Black Myth: Wukong получила возрастное ограничение для версии на Xbox. Сейчас игра доступна только на ПК и Playstation 5.

На странице Black Myth: Wukong на сайте организации ESRB, которая выдаёт возрастные ограничения видеоиграм на территории США и Канады, появилось упоминание Xbox Series, в списке платформ, где доступна игра.

Ранее в сети ходили слухи, что проект не вышел на приставках Microsoft из-за технических проблем: игра крайне нестабильно работала на младшей версии консоли Xbox Series S. Это уже не первый раз, когда у Series S возникают проблемы с новинками, когда-то разработчики из Techland объясняли почему их Dying Light 2 тормозит на бюджетной консоли от Microsoft.

Видео дня

Black Myth: Wukong стала одной из самых продаваемых игр года. За первые три дня продаж проекта, игроки купили 10 миллионов копий, лучше всего игра продалась в Китае.

Кроме того, Black Myth: Wukong успела побывать в центре нескольких скандалов. В одном из них китайская художница обвинила разработчиков игры в плагиате. Дизайнерка заявила, что Game Science украла её художественный стиль для создания брони главного героя, вдохновлённой традиционным китайским воинским снаряжением.

Немного о Black Myth: Wukong

Black Myth Wukong была разработанна малоизвестной китайской студией Game Science. Сразу после релиза она стала настоящей сенсацией, мгновенно взлетев в чартах Steam. Игра собрала 2,2 миллиона одновременных игроков, став самой популярной сюжетной одиночной игрой в истории платформы, а также заняла второе место по общему числу активных пользователей среди всех игр.

Игра получила крайне положительные отзывы в Steam, сохраняя рейтинг "Крайне положительно" с более чем 120 тысячами рецензий. Журналисты хвалят динамичную боевую систему и разнообразие боссов.

Вас также могут заинтересовать новости: