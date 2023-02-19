Для этого понадобилось подготовить несколько транспортных средств.

В Grand Theft Auto: Vice City есть немало сложных миссий. Например, все помнят задание с бомбами на строительной площадке или финальное поручение. В этот список также входит квест "Четыре клюшки" (Four Iron), который разворачивается на поле для гольфа. Однако упомянутую миссию можно пройти довольно просто, если воспользоваться методом посетителя форума Reddit под псевдонимом Vile35.

Он опубликовал видео, в котором показал хитрый трюк. Главная сложность квеста "Четыре клюшки" заключается в отсутствии снаряжения у протагониста. Все оружие необходимо оставить у входа на поле для гольфа. А цель оберегает банда охранников с клюшками.

Однако Vile35 знал, как будет действовать персонаж, которого нужно убить. Именно поэтому энтузиаст затолкал несколько машин для гольфа на наклонный берег ставка. Когда автомобили были в нужной позиции, игрок выманил противников. Vile35 начал убегать и ждать, когда цель сядет в одну из машин, и физика сделает свое дело.

Видео дня

Спустя несколько секунд замысел пользователя реализовался. Персонаж водрузился за руль машины, завел двигатель и скатился прямиком в озеро. А так как плавать в GTA: Vice City нельзя, спустя мгновение цель умерла.

Коротко о Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition

В ремастерах почти каждый аспект визуальной составляющей был исполнен плохо. Это касается текстур, моделей, эффектов, растительности, освещения и прочего.

Обновленные версии также страдали от засилья багов. Некоторые из них ощутимо мешали проходить игры.

С момента запуска ремастеры получили патчи, которые устранили часть проблем. Например, они исправили дождь в San Andreas, из-за которого ничего не было видно.

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