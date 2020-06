По мотивам игры Divinity: Original Sin 2 выпустят роман

Разработчики анонсировали книгу-приквел и бесплатное дополнение для игры.

По мотивам ролевой игры Divinity: Original Sin 2 выйдет графический роман. По случаю анонса книги разработчики студии Larian выпустили трейлер.

Трейлер Divinity: Original Sin 2 – Godwoken

Читайте такжеНеоспоримый шедевр или полный провал. Обзор The Last of Us Part II

Роман получит название Divinity: Original Sin 2 – Godwoken, и расскажет о предыстории шести главных героев. В книге будет более трехсот страниц. В мягком переплете он будет продаваться по цене $30, а в твердом– $60. Дата выхода романа неизвестна.

Вместе с анонсом книги-приквела для Divinity: Original Sin 2 вышло бесплатное дополнение под названием The Four Relics of Rivellon. Новое DLC добавило в игру четыре древних комплекта брони и много другого контента.

Вместе с дополнением игра получила патч, который исправил технические ошибки в сюжетной кампании и режиме Game Master.

Трейлер дополнения The Four Relics of Rivellon

Напомним, ролевая игра Divinity: Original Sin 2 вышла в 2017 году на ПК. В 2018 году ее перенесли на PlayStation 4 и Xbox One, а в 2019 году – на Nintendo Switch. В данный момент на разных платформах на игру действует скидка в 50%. В магазине цифровой дистрибуции Steam ее можно получить за 264 грн, а в PS Store – за 899 грн.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram