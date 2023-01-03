Игра успела сильно измениться внешне, хоть в это и сложно поверить.

Пользователи любят Minecraft уж точно не за графику. Игра всегда обладала простоватым кубическим видом с условным отображением тех или иных объектов. И в целом эта характеристика проекта по-прежнему справедлива. Однако за 12 лет развития визуальная составляющая Minecraft все же успела сильно измениться. Это доказал автор YouTube-канала ElAnalistaDeBits в свежем видео.

Блогер показал, как менялась графика в игре с 2009 по 2021 год. Он сравнил шесть версий Minecraft: Pre Classic, Classic, InDev, Official, Bedrock и Bedrock RTX. Первые три вышли в 2009-м, а следующие — в 2011-м, 2015-м и 2021-м соответственно.

ElAnalistaDeBits специально сравнивал одинаковые объекты посреди максимально похожего окружения для наглядности. Первое, что бросается в глаза – это насыщенность картинки, качество текстур и количество полигонов. Цветов стало больше, а все объекты лучше проработаны.

Еще одно важно отличие — детализация окружения. На случайно сгенерированных картах появились сложные формы рельефа, составленные из множества разнообразных кубов. Это делает графику в поздних версиях богаче, по сравнению с ранними сборками Minecraft.

Отдельные превосходства Bedrock RTX тоже стоит отметить. Благодаря технологии трассировки лучей в игре появились отражения и реалистичное освещение. Правда, чтобы увидеть эти улучшения, нужно иметь видеокарту NVIDIA хотя бы 20-й серии.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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