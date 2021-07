Джеффри Пирс, подаривший свой голос Томми в игре, получит в сериале новую роль.

Актер Джеффри Пирс, который озвучил в The Last of Us Томми, брата главного героя, появится в экранизации игры, но в другой роли.

Так как Томми в сериале играет Гэбриел Луна ("Терминатор: Темные судьбы", "Агенты: Щ.И.Т."), то Джефри Пирсу достанется роль Перри – одного из повстанцев. Он появится в сериале в нескольких эпизодах, передает Deadline.

Съемки сериала начались 5 июля и продлятся 11 месяцев. Главные роли в экранизации исполнят звезды другого сериала от HBO. Педро Паскаль, известный по образу Оберина Мартелла из "Игры Престолов" воплотит на экране Джоэла. А Белла Рамзи, сыгравшая в "Игре престолов" Лианну Мормонт предстанет в образе Элли.

Руководят производством шоу Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль" от HBO, а также автор оригинальной игры – глава студии Naughty Dog Нил Дракманн. Режиссерские кресла займут по меньшей мере пять постановщиков, среди которых Кантемир Балагов, Али Аббаси и Ясмила Жбанич.

Сериал The Last of Us – сюжет

В первом сезоне сериала будет 10 эпизодов. Шоу расскажет о недалеком будущем, где по миру пронеслась пандемия мутировавшего гриба-паразита кордицепс, превращающего людей в зомби.

В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший в начале эпидемии дочь. Ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли, у которой иммунитет к паразиту.

Автор: Сергей Коршунов