В PS4-версии Death Stranding появится фоторежим

Kojima Productions подтвердила, что в PS4-версии игры Death Stranding все-таки появится фоторежим.

В сообщении компании в Twitter говорится, что возможность появится "скоро". А Хидео Кодзима написал, что фоторежим может войти в обновление Death Stranding, которое выйдет в конце марта.

Ранее предполагалось, что фоторежим будет доступен только в ПК-версии игры.

Thank you for your feedback everyone! We’re happy to confirm that Photo Mode will be coming soon to DEATH STRANDING on PS4. Stay tuned for more details! #KeepOnKeepingOn #DeathStranding pic.twitter.com/DP8HK8VFQ9

Today’s good news!

DEATH STRANDING PC ver. Photo Mode will be also implemented for PS4 ver. as many of you requested! We are doing the final checks right now and trying to make it happen at the end of this month’s update. Photo Mode during your journey and delivery👍😍 pic.twitter.com/Dspi2DpVpS