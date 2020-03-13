Sony планирует вернуться к серии Silent Hill с двумя новыми играми - СМИ

Одним из проектов займется Хидео Кодзима.

Sony планирует вернуться к серии серии Silent Hill с двумя новыми играми, одним из проектов займется Хидео Кодзима.

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Об этом сообщает ресурс Rely on Horror.

Анонимные источники сообщили, что над первой игрой работают создатели предыдущих частей серии. Среди них дизайнер Масахиро Ито, создатель оригинальной игры Silent Hill 1999 года Кейитиро Тояма и композитор Акира Ямаока. Ожидается, что проект будет "мягким" перезапуском оргинала и выйдет эксклюзивно для Playstation 5.

Вторая игра, работа над которой еще не началась, может быть отмененным пять лет назад проектом Хидео Коздимы Silent Hills. Источники сообщают, что для этой игры Sony пытается помирить знаменитого геймдизайнера с Konami. Планируется, что этот проект будет поддерживать VR-гарнитуры следующего поколения.

Напомним, актер Норман Ридус, который сыграл Сэма Бриджеса в игре Хидео Кодзимы Death Stranding, рассказал, что ведет переговоры об участии в следующем проекте геймдизайнера.

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