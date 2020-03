Castlevania: Symphony of the Night вышла на Android и iOS

В Play Market у игры уже более 200 отзывов и оценка 4,4 из 5 баллов.

Легендарная игра Castlevania: Symphony of the Night вышла на смартфоны под управлением Android и iOS.

Что такое Castlevania: Symphony of the Night

Castlevania: Symphony of the Night – это мобильная версия одноименной игры, которая вышла в 1997 году и была признана одной из лучших во франшизе. В Symphony of the Night два игровых персонажа — Бельмонт и вампир-полукровка Алукард. Последний умеет превращаться в волка, стаю летучих мышей и туман, что помогает в сражениях и при решении головоломок. Castlevania: Symphony of the Night наряду с игрой Metroid стала основоположником жанра Метроидвания (название жанра – это смесь названий этих двух игр).

Геймплей Castlevania: Symphony of the Night

В Castlevania: Symphony of the Night присутствует поддержка геймпадов для прошивок iOS 13 и Android 10.

В Play Market у игры уже более 200 отзывов и оценка 4,4 из 5 баллов. Сама же Symphony of the Night стоит 90 грн.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Игры.