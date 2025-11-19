Вскоре все украинские пункты пропуска на границе с ЕС будут подключены к новой системе пересечения границы.

К новой европейской системе контроля (EES) уже подключены все украинские пункты пропуска на границе с Польшей и с Венгрией. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет "Укринформ".

"К новой европейской системе уже подключены все пункты пропуска на границе с Польшей и с Венгрией. Еще не все пункты пропуска охватывает эта система на границе со Словакией и Румынией. Но вскоре они все будут подключены к новой системе", - сказал он.

Представитель Госпогранслужбы подчеркнул, что внедрение новой системы не влияет на интенсивность пассажиропотока.

По его словам, из-за обязанности на границе с ЕС сдавать отпечатки пальцев и изображение лица в украинском обществе было опасение, что это может привести к очередям и осложнению в движении. Но такого не произошло.

Он добавил, что в первые дни были небольшие очереди в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск", но "по состоянию на сейчас обеспечено интенсивное движение и там".

Новые правила пересечения границы ЕС - что известно

Как писал УНИАН, Европейский Союз с 12 октября изменил правила пересечения границы для украинцев и граждан других стран, которые не являются членами ЕС. Представитель ГПСУ Андрей Демченко тогда отмечал, что процедура будет происходить постоянно и будет касаться каждого человека при въезде и выезде.

Внедрение этой новой системы несколько раз переносились, однако в сентябре 2025 года Польша запустила систему в тестовом режиме на польско-украинской границе. Из-за этого в пунктах пропуска, в частности, во Львовской области, образовались огромные очереди, транзитные пассажиры жаловались, что опаздывают на самолеты и поезда.

5 ноября стало известно, что никаких новых или дополнительных документов украинцам перед поездкой в страны Евросоюза не понадобится.

