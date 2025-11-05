Как объяснил Демченко, новая система предусматривает внесение в базу биометрических данных, не только взрослых, но и детей.

Евросоюз вводит систему въезда-выезда EES (Entry/Exit System), которая фиксирует данные всех иностранцев, в том числе и украинцев, пересекающих Шенгенскую зону.

Однако, как рассказал в интервью РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, никаких новых или дополнительных документов украинцам перед поездкой в ​​страны Евросоюза не потребуются.

Как объяснил Демченко, новая система предусматривает внесение в базу биометрических данных: отпечатков пальцев, изображения лица, паспортных данных, а также данных о пересечении границы.

Издание отметило, что отпечатки пальцев не будут брать у детей до 12 лет, однако снимок лица будут делать всем. При отказе предоставлять биометрические данные пересечь границу не разрешат.

По словам спикера, это все делается для того, чтобы избежать использования поддельних документов.

По поводу безвизового пребывания в странах ЕС, Демченко отметил, что все осталось без изменений, только обязательно наличие биометрического загранпаспорта.

Украинцы и система въезда-выезда EES

28 октября на всех пунктах пропуска на украинско-венгерской границе начала работать новая система въезда и выезда - Entry/Exit System (EES), предусматривающая сбор биометрических данных.

EES сначала начала работать 12 октября в пункте пропуска "Берегшурань - Лужанка". С 21 октября украинцы должны были оставлять отпечатки пальцев на пункте пропуска "Захонь-Чоп".

