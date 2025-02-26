Европейские лоукостеры планируют разместить в Украине десятки самолетов

Украина была одним из самых перспективных рынков для бюджетных перевозчиков как Ryanair и Wizz Air до полномасштабного вторжения России. На фоне разговоров о завершении войны компании готовятся к возвращению в украинское небо.

Издание Bloomberg пишет, что главный исполнительный директор Wizz Йожеф Варади рассчитывает, что компания займет 40% рынка авиаперевозок в Украине.

Ryanair, Wizz и более мелкий региональный конкурент Air Baltic обещают инвестировать в восстановление страны и возобновить своми базы. Они могут действовать быстро, в то время как "Международным авиалиниям Украины" потребуется время, чтобы подготовить флот к эксплуатации. В 2019 году авиакомпания Wizz занимала 13% рынка Украины, Ryanair - 7%, а Ukraine International - почти 40%.

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По оценкам аналитика Goodbody Дадли Шенли, в течение шести месяцев Wizz и Ryanair могли бы добавить около 1 миллиона мест к своим годовым показателям в Украине до пандемии.

Одним из препятствий для перевозчиков является нехватка свободных самолетов. Wizz временно приостановила эксплуатацию части своего парка самолетов A320 из-за проблем с двигателями Pratt & Whitney, а Ryanair снизила целевые показатели роста из-за задержек с поставками от Boeing.

"Доступ к авиационным мощностям ограничен для обеих компаний, но мы ожидаем, что обе авиакомпании будут рассматривать возможность укрепления позиций в Украине как слишком важную возможность, чтобы ее упустить", - отметил аналитик Barclays Эндрю Лоббенберг.

Несмотря на то, что аэропорты Украины понесли ущерб от войны, в целом они не прекращали сертификацию и обучение. Они также поддерживают контакты с авиакомпаниями.

По словам Варади, Wizz хочет разместить в Украине 40 новых самолетов и ввести 150 маршрутов в течение трех лет, после чего ежегодная пропускная способность увеличится до 15 миллионов мест, что будет соответствовать уровню Польши и Румынии.

Дублинская авиакомпания Ryanair планирует начать продажу билетов в Украину, как только будет открыто воздушное пространство, а начать полеты через шесть недель, заявил генеральный директор Майкл О'Лири.

Air Baltic также планирует вернуться в Украину вскоре после возобновления полетов. Для начала перебросят мощности с других направлений, заявил главный исполнительный директор Мартин Гаусс.

После закрытия воздушного пространства в начале 2022 года Украине нужно восстанавливать управление воздушным движением. По данным компании UkSATSE, предоставляющей эти услуги, сотрудники проходят курсы повышения квалификации в рамках подготовки к возобновлению работы.

Аэропорт "Киев-Борисполь" продолжает платить сотрудникам и регулярно обслуживает оборудование. В компании ожидают, что после окончания боевых действий спрос на коммерческие и грузовые рейсы в Украину будет повышенным.

Возвращение пассажирских авиаперевозок в Украину - последние новости

Генеральный директор авиакомпании Майкл О'Лири заявил, что крупнейший лоукостер Европы разрабатывает план по возобновлению полетов в Украину. Самолеты авиаперевозчика снова начнут летать в украинские города в течение двух месяцев после официального завершения войны.

При этом в компании рассчитывают, что смогут обслуживать до 5 миллионов пассажиров в год в течение года или двух после возобновления полетов.

Позже главный исполнительный директор Wizz Air Йожеф Варади заявил, что авиакомпания также готовится к возвращению в Украину.

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