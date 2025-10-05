Сейчас поезда движутся с задержкой 30 минут.

На фоне российской атаки из-за повышенной опасности во Львовской области движение пригородных и региональных поездов может быть затруднено. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что пригородные поезда Стрыйского направления движутся с задержками до 30 минут.

Кроме того, региональный поезд №826 Львов - Хмельницкий отправился с начальной станции с задержкой 30 минут.

"Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах", - призвали в сообщении.

Атака РФ на Украину 5 октября - что известно

Как писал УНИАН, ночью Россия нанесла массированный удар по Украине. Под обстрелами оказались Львов, Запорожье, Ивано-Франковск и другие города.

В частности во Львове в результате атаки часть города осталась без света, а также вспыхнули пожары.

"После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно предохранить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не спешите выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают", - отметил мэр города Андрей Садовый.

Кроме того, Россия ударила по Запорожью, в результате чего один человек погиб, еще 10 получили ранения. Известно, что состояние большинства пострадавших позволяет амбулаторное лечение. Двух человек - 60-летнего мужчину и 69-летнюю женщину - еще обследуют медики.

