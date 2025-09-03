В результате вражеского обстрела 3 сентября железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это повлечет задержки этих рейсов до 7 часов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.
В УЗ отметили, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:
- №75 Киев - Кривой Рог;
- №791 Кременчуг - Киев;
- №85 Запорожье - Львов;
- №79 Днепр - Львов;
- №51 Запорожье - Одесса;
- №119 Днепр - Хелм;
- №37 Запорожье - Киев;
- №31 Запорожье - Перемышль;
- №121 Херсон - Краматорск;
- №59 Харьков - Одесса;
- №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.
В то же время ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается.
Это касается рейсов:
- №76 Кривой Рог - Киев;
- №102 Краматорск - Херсон;
- №38 Киев - Запорожье;
- №80 Львов - Днепр;
- №120 Хелм - Днепр;
- №86 Львов - Запорожье;
- №54 Одесса - Днепр;
- №254 Одесса - Кривой Рог;
- №8 Одесса - Харьков.
Подробный перечень задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте УЗ.
Атака России по Украине - главные новости
В ночь на 3 сентября россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего пострадали объекты "Укрзализныци", а тысячи украинцев остались без электроэнергии.
Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в городе Знаменка Кировоградской области в результате атаки дронов пострадали объекты "Укрзализныци", были ранены пять человек.