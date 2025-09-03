Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается.

В результате вражеского обстрела 3 сентября железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это повлечет задержки этих рейсов до 7 часов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

В УЗ отметили, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

№75 Киев - Кривой Рог;

№791 Кременчуг - Киев;

№85 Запорожье - Львов;

№79 Днепр - Львов;

№51 Запорожье - Одесса;

№119 Днепр - Хелм;

№37 Запорожье - Киев;

№31 Запорожье - Перемышль;

№121 Херсон - Краматорск;

№59 Харьков - Одесса;

№65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

В то же время ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается.

Это касается рейсов:

№76 Кривой Рог - Киев;

№102 Краматорск - Херсон;

№38 Киев - Запорожье;

№80 Львов - Днепр;

№120 Хелм - Днепр;

№86 Львов - Запорожье;

№54 Одесса - Днепр;

№254 Одесса - Кривой Рог;

№8 Одесса - Харьков.

Подробный перечень задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте УЗ.

Атака России по Украине - главные новости

В ночь на 3 сентября россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего пострадали объекты "Укрзализныци", а тысячи украинцев остались без электроэнергии.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в городе Знаменка Кировоградской области в результате атаки дронов пострадали объекты "Укрзализныци", были ранены пять человек.

