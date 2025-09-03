Железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов / фото УНИАН, Виктор Ковальчук

В результате вражеского обстрела 3 сентября железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов отправились в объезд поврежденного участка. Это повлечет задержки этих рейсов до 7 часов, сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Telegram.

В УЗ отметили, что железнодорожники постараются максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку такие рейсы:

  • №75 Киев - Кривой Рог;
  • №791 Кременчуг - Киев;
  • №85 Запорожье - Львов;
  • №79 Днепр - Львов;
  • №51 Запорожье - Одесса;
  • №119 Днепр - Хелм;
  • №37 Запорожье - Киев;
  • №31 Запорожье - Перемышль;
  • №121 Херсон - Краматорск;
  • №59 Харьков - Одесса;
  • №65/165 Харьков - Черкассы, Умань.

В то же время ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается.

Это касается рейсов:

  • №76 Кривой Рог - Киев;
  • №102 Краматорск - Херсон;
  • №38 Киев - Запорожье;
  • №80 Львов - Днепр;
  • №120 Хелм - Днепр;
  • №86 Львов - Запорожье;
  • №54 Одесса - Днепр;
  • №254 Одесса - Кривой Рог; 
  • №8 Одесса - Харьков.

Подробный перечень задержки всех рейсов можно оперативно смотреть на сайте УЗ.

Атака России по Украине - главные новости

В ночь на 3 сентября россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего пострадали объекты "Укрзализныци", а тысячи украинцев остались без электроэнергии.

Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в городе Знаменка Кировоградской области в результате атаки дронов пострадали объекты "Укрзализныци", были ранены пять человек.

