"Укрзализныця" открыла продажу билетов на новый поезд в Словакию

Стоимость билета - 7,5 евро, проездные документы можно приобрести в международных кассах.

Акционерная компания «Укрзализныця» открыла продажу билетов на поезда по маршруту Кошице (Словакия) - Мукачево - Кошице, который начнет курсировать с 9 июня текущего года.

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Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», стоимость билета эквивалентна 7,5 евро, проездные документы можно приобрести в международных кассах.

Согласно сообщению, ежедневно по данному маршруту по евроколее будут курсировать два дизель-поезда ZSSK.

В частности, поезд № 960/961 Кошице - Мукачево будет отправляться в 09:10 и прибывать в Мукачево в 14:00. В обратном направлении поезд будет отправляться в 14:54 и прибывать в Кошице в 18:13.

Поезд № 962/963 Мукачево - Кошице будет отправляться в 12:01 и прибывать в Кошице в 16:42. В обратном направлении поезд будет отправляться в 18:20 и прибывать в Мукачево в 21:33.

Во время маршрута запланированы остановки на станциях Чоп-Пассажирский и Чиерна над Тисой.

«В Мукачево эти поезда будут иметь удобные стыковки с поездами к практически всем регионам Украины. Со словацкой стороны будут удобные стыковки с поездами "Интерсити" и ночными поездами в Прагу, Братиславу и другие города ЕС», - цитирует пресс-служба директора департамента организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александра Красноштана.

В пресс-службе подчеркнули, что расписание поездов указано по местному времени.

Как сообщал УНИАН, решение о введении нового железнодорожного пассажирского сообщения Мукачево - Кошице было принято в феврале этого года в Киеве во время встречи менеджмента железнодорожных компаний Украины и Словакии, а в апреле этого года состоялась тестовая поездка по этому маршруту.

В декабре «Укрзализныця» запустила по евроколее прямой поезд Мукачево - Будапешт, на котором можно добраться в столицу Венгрии за 6 часов.