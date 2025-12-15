Железнодорожники постепенно восстанавливают движение, но задержки пока сохраняются.

Сегодня, 15 декабря, в результате вражеского обстрела Днепропетровской области "Укрзализныця" зафиксировала обесточивание контактной сети. Задержки движения поездов достигают более шести часов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, резервные тепловозы уже выведены, железнодорожные энергетики постепенно восстанавливают движение электротягой, но задержки пока сохраняются.

В частности, задержки касаются поездов, следующих через данный регион:

№119 Днепр - Холм (+3 ч);

№120 Холм - Днепр (+3:40);

№75/76 Киев - Кривой Рог (+4:25);

№37/38 Киев - Запорожье (+4:10);

№79/80 Днепр - Львов (+6:30).

Подробнее обо всех отклонениях от расписания можно узнать на портале УЗ.

Отмечается, что некоторые пригородные поезда также будут курсировать с задержками три-четыре часа, речь о направлении Днепра и Кривого Рога. В частности, поезд №6008 Пятихатки - Днепр следует с задержкой три часа, а №6501 Пятихатки - Кривой Рог четыре часа.

После масштабного обстрела российскими оккупационными войсками в ночь на 13 декабря по энергетической инфраструктуре в Одесской области, наблюдались задержки поездов в регионе. Также на ближайшие дни ввели изменения в движении пригородных поездов.

Кроме того, несколько дней назад россияне нанесли удар по пассажирскому депо в Фастове Киевской области. Было уничтожено 27 вагонов электропоездов, а стоимость восстановления оценивается в около 400 миллионов гривен.

