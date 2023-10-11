Сейчас в простое находится 21 воздушное судно S7 (20% парка), в том числе 13 из 39 самолетов семейства neo.

Российская авиакомпания S7 заявила о том, что сократит свое осенне-зимнее расписание полетов на 10-15% из-за проблем с ремонтом двигателей, установленных на самолетах Airbus A320 и A320/А321neo.

Как сообщает "Коммерсант", сейчас в простое находится 21 воздушное судно S7 (20% парка), в том числе 13 из 39 самолетов семейства neo.

Источник газеты, близкий к S7, заявил, что авиакомпания намерена избавиться от самолетов семейства neo и даже собирается запросить разрешение на вывоз как минимум 22 бортов за рубеж.

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На этих самолетах установлены двигатели GTF американской фирмы Pratt & Whitney (P&W), ремонтом которых не занимаются ни в РФ, ни в Иране.

Также сообщается, что у "Аэрофлота" простаивает самолет А321neo.

Источник издания в авиаотрасли отметил, что двигатели крайне сложны в обслуживании. Также не исключено, что авиакомпании, использующие двигатели Leap, тоже могут столкнуться с невозможностью их обслуживания в РФ.

Представитель фирмы Willis Lease Financial Company, специализирующейся на лизинге двигателей, Дмитрий Воскресенский отметил, что обслуживать современные двигатели P&W и CFM без официальной поддержки фактически невозможно, поскольку они очень зависимы от программного обеспечения, которое необходимо обновлять.

S7 Airlines

Российская авиакомпания, владеющая крупнейшей в России сетью внутренних маршрутов, построенной на базе трех крупных авиатранспортных узлов в Москве, Новосибирске и Иркутске.

Война в Украине и российская авиация

В марте 2022 года, т.е. сразу после российского вторжения в Украину, Boeing и Airbus остановили работу в России. Было остановлено предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки для российских авиакомпаний.

Также возникли проблемы со страхованием самолетов, используемых российскими авиаперевозчиками.

Вскоре Россия заявила, что хочет национализировать самолеты, предоставленные ей авиакомпаниями в лизинг.

15 марта 2022 года Европа остановила действие сертификатов годности самолетов всех авиакомпаний РФ. Также были аннулированы сертификаты для учебных центров, авиации МЧС России, российских компаний, выполняющих техобслуживание воздушных судов.

Российские авиакомпании исключили из самого престижного рейтинга. До российского вторжению в Украину в подкатегории "Лучшие авиакомпании Восточной Европы" пять мест в ТОП-10 занимали авиаперевозчики РФ.

По состоянию на 18 ноября 2022 года около 50 самолетов "Аэрофлота" находились в простое, а половину из них разобрали на запчасти.

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