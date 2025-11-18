Азиатская страна планирует существенно сократить выбросы от авиации и работы аэропортов.

Сингапур станет первой страной в мире, которая введет "зеленый налог" для всех пассажиров, вылетающих из страны в другой пункт назначения.

Новый сбор будет касаться путешественников эконом и премиум-класса и начнет действовать в 2026 году. Об этом рассказывает Euronews.

На прошлой неделе Управление гражданской авиации Сингапура подтвердило введение налога на авиационное топливо для всех пассажиров, вылетающих из страны в другой пункт назначения. Деньги, собранные с налога на пассажиров, будут использованы для приобретения концентрированного экологического авиационного топлива.

Видео дня

Налог на авиатопливо: сколько придется заплатить

Сумма сбора зависит от расстояния и разделена на четыре географические группы. Европа, а также Африка, Центральная и Западная Азия, Ближний Восток, Океания и Новая Зеландия отнесены к четвертой группе:

экономкласс – 6,40 сингапурских доллара (4,24 евро);

премиум-класс – 25,60 сингапурских доллара (16,96 евро).

Америка была отнесена к пятой группе, и с пассажиров будет взиматься сбор в размере 10,40 сингапурских доллара (6,89 евро) и 41,60 сингапурских доллара (27,57 евро) соответственно.

Вторая группа, в которую входят Северо-Восточная Азия, Южная Азия, Австралия и Папуа-Новая Гвинея, будет обложена сбором в размере 3,80 сингапурских доллара (2,52 евро) и 11,20 сингапурских доллара (7,42 евро).

Юго-Восточная Азия является единственным регионом в первой группе, пассажиры которого должны оплатить только 1 сингапурский доллар (0,66 евро) или 4 сингапурских доллара (2,65 евро) в зависимости от класса салона.

Пассажиры, осуществляющие транзит через Сингапур, не будут облагаться этим сбором.

Сбор применяется только до "ближайшего следующего пункта назначения" после вылета из Сингапура. Например, на маршруте Сингапур-Амстердам-Париж будете платить сбор только за часть путешествия от Сингапура до Амстердама.

Авиакомпании должны собирать налог и показывать его отдельной строкой в билете. Исключения будут действовать для тренировочных рейсов, а также для полетов гуманитарного или благотворительного назначения.

Авиакомпании будут взимать сбор на экологическое авиационное топливо и должны указать его как "отдельную статью" в авиабилете при продаже.

Почему Сингапур это делает

В прошлом году Управление гражданской авиацией Сингапура опубликовало План устойчивого развития авиационного хаба страны, в котором изложен подход к устойчивому росту в авиационном секторе.

Этот план имеет целью к 2030 году уменьшить выбросы от эксплуатации аэропортов на 20% по сравнению с уровнем 2019 года. А к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов от внутренних и международных авиаперевозок.

Последние новости в мире авиации

Как писал УНИАН, ирландский лоукостер Ryanair полностью отказался от бумажных билетов. Это означает, что теперь пассажиры авиакомпании могут сесть на борт самолета только с помощью цифровых посадочных талонов.

13 ноября стало известно, что авиакомпания Ryanair объявила о прекращении деятельности в нескольких региональных аэропортах Франции после значительного повышения налогов по всей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: