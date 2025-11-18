Сингапур станет первой страной в мире, которая введет "зеленый налог" для всех пассажиров, вылетающих из страны в другой пункт назначения.
Новый сбор будет касаться путешественников эконом и премиум-класса и начнет действовать в 2026 году. Об этом рассказывает Euronews.
На прошлой неделе Управление гражданской авиации Сингапура подтвердило введение налога на авиационное топливо для всех пассажиров, вылетающих из страны в другой пункт назначения. Деньги, собранные с налога на пассажиров, будут использованы для приобретения концентрированного экологического авиационного топлива.
Налог на авиатопливо: сколько придется заплатить
Сумма сбора зависит от расстояния и разделена на четыре географические группы. Европа, а также Африка, Центральная и Западная Азия, Ближний Восток, Океания и Новая Зеландия отнесены к четвертой группе:
- экономкласс – 6,40 сингапурских доллара (4,24 евро);
- премиум-класс – 25,60 сингапурских доллара (16,96 евро).
Америка была отнесена к пятой группе, и с пассажиров будет взиматься сбор в размере 10,40 сингапурских доллара (6,89 евро) и 41,60 сингапурских доллара (27,57 евро) соответственно.
Вторая группа, в которую входят Северо-Восточная Азия, Южная Азия, Австралия и Папуа-Новая Гвинея, будет обложена сбором в размере 3,80 сингапурских доллара (2,52 евро) и 11,20 сингапурских доллара (7,42 евро).
Юго-Восточная Азия является единственным регионом в первой группе, пассажиры которого должны оплатить только 1 сингапурский доллар (0,66 евро) или 4 сингапурских доллара (2,65 евро) в зависимости от класса салона.
Пассажиры, осуществляющие транзит через Сингапур, не будут облагаться этим сбором.
Сбор применяется только до "ближайшего следующего пункта назначения" после вылета из Сингапура. Например, на маршруте Сингапур-Амстердам-Париж будете платить сбор только за часть путешествия от Сингапура до Амстердама.
Авиакомпании должны собирать налог и показывать его отдельной строкой в билете. Исключения будут действовать для тренировочных рейсов, а также для полетов гуманитарного или благотворительного назначения.
Авиакомпании будут взимать сбор на экологическое авиационное топливо и должны указать его как "отдельную статью" в авиабилете при продаже.
Почему Сингапур это делает
В прошлом году Управление гражданской авиацией Сингапура опубликовало План устойчивого развития авиационного хаба страны, в котором изложен подход к устойчивому росту в авиационном секторе.
Этот план имеет целью к 2030 году уменьшить выбросы от эксплуатации аэропортов на 20% по сравнению с уровнем 2019 года. А к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов от внутренних и международных авиаперевозок.
