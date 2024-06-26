Одним запретом на жевание жвачек власти не ограничились, их также запрещено ввозить на территорию страны.

Многие страны имеют свои уникальные традиции и запреты. К примеру, в Сингапуре нельзя жевать жвачку. Более того, солидный штраф и даже тюремный срок можно получить и за ввоз этого, казалось бы, безобидного товара. Как жевание жвачки стало тем, что нельзя делать в Сингапуре, разбирался УНИАН.

Почему в Сингапуре нельзя жевать жвачку - история запрета

Как известно, Сингапур славится своей чистотой. И, как ни странно, это единственная страна, запретившая жевать жевательную резинку. Запрет ввел еще в 1992 году первый премьер страны Ли Куан Ю. И причина лежит на поверхности.

Все дело в том, что власти боролись за поддержание чистоты в общественных местах и транспорте. Как и во многих странах, люди часто клеили жевательные резинки под сиденья или в других местах. А затраты на то, чтобы их убрать были довольно высокими. Так жевание жевательной резинки на законодательном уровне стало одной из тех вещей, что нельзя делать в Сингапуре.

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Теперь, когда мы выяснили, почему нельзя жевать жвачку в Сингапуре, давайте поговорим о наказании за этот проступок. Штраф может достигать 1000 сингапурских долларов (около 30 тысяч гривень), а за повторное нарушение - 2000 сингапурских долларов (около 60 тысяч гривень).

Не только жевать жвачку - что нельзя делать в Сингапуре еще

Одним запретом на жевание жвачек власти страны не ограничились. Этот товар также нельзя ввозить на территорию страны. Касается это и туристов.

Исключение составляют только те жевательные резинки, которые имеют терапевтический эффект - к примеру никотиновые. Но и их так просто не купишь. Продаются они только в аптеках и строго по рецепту от врача.

Нарушение запрета на ввоз этого товара на территорию страны чревато серьезными последствиями - к примеру, может "светить" крупный штраф. А если ввозить их большими партиями, это могут расценить как контрабанду, что является серьезным преступлением.

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