Отмечается, что борт следовал из Багдада.

Бурый медведь сбежал из клетки, которая находилась в грузовом отсеке самолета, в международном аэропорту Дубая. Премьер-министр Ирака Мохаммед Шайя Саббар аль Судани распорядился провести расследование

Издание Sky News пишет, что медведя перевозили из Багдада в Дубай. При этом указано, что официальный представитель иракских авиалиний, анонимно подтвердил, что медведя перевозили в иракскую столицу. Премьер-министр Ирака призвал выяснить, кто несет ответственность за инцидент и провести тщательное расследование.

В связи с происшествием рейс задержали, так как власти направили специалистов, чтобы усыпить животное.

Содержание хищных животных в качестве домашних животных в Ираке, особенно в Багдаде, стало популярным среди богатых, и власти изо всех сил пытались обеспечить соблюдение правовых положений по защите диких животных.

Как ранее сообщал УНИАН, косолапые часто оказваются в центре внимания на разных континентах из-за своей непосредственности. Так, в городе Бербанк, что на юге американского штата Калифорния, дикий медведь, не выдержав 40-градусной жары, прыгнул в бассейн возле одного из домов.

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