Эти бренды вне конкуренции: определены самые популярные мотоциклы в Украине

Общие объемы официально оформленных покупок мотоциклов в августе составили 8,6 тысячи единиц. Это на 19% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Среди общего количества 60,7% пришлось на новые мотоциклы (импортированные из-за рубежа). Количество сделок купли-продажи, заключенных на внутреннем рынке, составило 31,2% от общего количества. Еще 8,1% пришлось на подержанные мотоциклы, импортированные из-за рубежа.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке мотоциклов самыми популярными являются "японцы". Лидерами оказались Honda и Yamaha с показателями в 264 и 224 проданных единиц, соответственно. На третьей позиции оказался китайский Lifan с показателем в 222 единицы.

Сразу за тройкой лидеров идет плотная группа бюджетных брендов, таких как Geon, Lifan и Musstang. За ними следуют "классические" Suzuki и Kawasaki.

Подержанные, ввезенные из-за границы

Если говорить о "пригнанных" мотоциклах, то здесь лидерами опять же оказались японские бренды. Первые позиции занимают Honda (186 единиц), Suzuki (148), Yamaha (124) и Kawasaki (84).

В то же время растет и доля мотоциклов "с характером". В середине списка уверенно держится американский Harley-Davidson, а такие бренды, как Ducati демонстрируют, что для некоторых украинцев мотоцикл это не просто транспорт, а стиль жизни.

Рынок новых мотоциклов

Если говорить о новых мотоциклах, то здесь лидерами стали представители бюджетных брендов - Musstang (757 единиц), Lifan (712), Spark (691), Forte (502) и Kovi (489). Их ценят за простоту и доступную цену.

Среди ТОП-10 брендов новых мотоциклов нашлось место только для одного производителя, не из Китая или Индии - речь идет о японской Honda.

