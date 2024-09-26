Столичные мосты Патона и Метро имеют серьезные структурные повреждения.

Мосты Патона и Метро в Киеве официально относятся к неработоспособному состоянию эксплуатации и являются аварийными, из-за чего пользоваться ими должно быть запрещено. Об этом в статье УНИАН сообщил инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

"Пессимистический сценарий для таких объектов - это то, что они упадут уже сегодня. По реалистическому сценарию, пожалуй, мы можем надеяться, что еще несколько лет ничего не произойдет. Но худшее в этой ситуации - непредсказуемость. Мосты не предупреждают, что они упадут", - сказал Беспалов.

По его словам, мосты Патона и Метро имеют серьезные структурные повреждения, что делает их потенциально опасными для использования. Так, например, мост Патона особенно пострадал из-за коррозии.

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"Но этот мост по нашим критериям является нетрудоспособным. То есть это состояние буквально означает, что мост не способен работать по крайней мере в нормальном виде. Можем закрыть его для автомобилей и открыть только для пешеходов. Так он, может, хотя бы дольше поработает, хотя это тоже может быть опасно", - добавил инженер.

Мосты Киева - что известно

В феврале 2024 года архитектор, активист и глава "Украинского общества охраны памятников истории и культуры" Анатолий Фролов заявил, что в Киеве существуют проблемы с мостом Метро и мостом Патона, которые сейчас находятся в аварийном состоянии.

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