Ужесточены правила для пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидопасности.

Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующие изменения в постановление №1236, предусматривающие ужесточение правил пассажирских перевозок в регионах, где установили "желтый", "оранжевый" или "красный" уровни эпидопасности, приняты на заседании правительства.

"Новые правила для перевозки пассажиров - вынужденная мера для сдерживания распространения коронавирусной болезни, чтобы сохранить жизнь и здоровье граждан. Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, которые бы подтверждали их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", - пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнями эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию против COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровление лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения Портала "Дия";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

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В Минздраве пояснили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автотранспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Соответствующие правила не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам.

Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров указанных документов несет перевозчик.

Карантин в Украине

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, во время которого предусмотрено четыре уровня эпидопасности – "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". В "зеленой" зоне слабые ограничительные меры, а в "красной" - самые строгие.

Украина 23 сентября из "зеленой" зоны карантина перешла в "желтую", и ограничительные меры стали строже.

Согласно данным Минздрава, в Украине по состоянию на воскресенье, 10 октября, 16 областей имеют показатели распространение COVID-19, которые соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

За минувшие сутки, 10 октября, в Украине заболели коронавирусом 8832 человека. На сегодня Украина занимает третью место в Европе по суточной смертности и распространению "ковида". В мире наша страна занимает 7 место по количеству новых заражений.

По данным Минздрава, за воскресенье 39060 украинцев вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 19277 человек, полностью иммунизированные - 19783 человека.

Автор: Леся Лещенко