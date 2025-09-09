Из-за изъятия 8 млрд грн из бюджета Киева мэрия будет искать возможности для того, чтобы не повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

"Хочу отметить, что, несмотря на то что общественный транспорт в Киеве дотационный, город сейчас ищет возможности, чтобы не повышать цен на проезд. Хотя во многих больших городах это уже сделали. Разница в существующем и экономически обоснованном тарифе - 11 млрд в год. Это – средства из бюджета Киева. А в условиях, когда в столице забрали 8 млрд (на "Укрзализныцю"!) — на запланированную дотацию средств столицы не хватит. Поэтому Департамент финансов, проанализировав расходы с таким минусом из бюджета, снова предложил рассмотреть вопрос корректировки действующих тарифов", – написал Виталий Кличко.

Он также отметил, что центральная власть должна компенсировать Киеву расходы на бесплатную перевозку льготников, но она этого не делает.

"И, добавлю, перевозка льготников бесплатно – это еще миллиард из бюджета города. Эти средства нам не компенсирует государство, хотя должно", - отметил мэр Киева.

Виталий Кличко подчеркнул, что Киев сделает все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации и сохранить существующие тарифы как минимум до конца войны.

"Пока мы делаем все, чтобы поддержать людей в сложной социальной ситуации. Центральная же власть сделала все, чтобы забрать у города возможность удерживать тариф на проезд в общественном транспорте. А мы теперь ищем возможности, чтобы исправить сложившуюся ситуацию и сохранить существующие тарифы. Потому что, как я и говорил раньше, до конца войны повышение цен на проезд в городском транспорте мы рассматривать не будем!", - заявил Виталий Кличко.

Напомним, ранее эксперт по инфраструктурным вопросам Анна Минюкова сообщила о том, что на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрят повышение стоимости проезда в коммунальном транспорте из-за того, что центральные власти собираются забрать из бюджета столицы 8 млрд грн.