Предполагается, что модернизация инфраструктуры позволит сократить продолжительность поездки между конечными пунктами магистрали Мадрид-Барселона почти на 40 минут.

Испания планирует запустить самые быстрые поезда в Европе, запланирована их модернизация до скорости в 350 километров в час. Как сообщает "Центр транспортных стратегий", Министерство транспорта, мобильности и городского развития Испании инициирует технико-экономические исследования для оценки возможностей повышения разрешенной скорости движения поездов на высокоскоростной магистрали Мадрид-Барселона до 350 километров в час.

Эта магистраль рассчитана именно на такую максимальную скорость, впрочем сейчас поезда курсируют со скоростью не выше 300 км/ч.

Отмечается, что за годы, прошедшие со времени введения ВСМ в эксплуатацию, что было в феврале 2008 года, ежегодный пассажиропоток вырос с 2,2 миллиона до почти 15 млн человек.

"Модернизация инфраструктуры позволит сократить продолжительность поездки между конечными пунктами магистрали без остановок с лучшего нынешнего времени 2 ч 37 мин до 2 ч", - отмечает издание.

Также нужно оценить перспективность вариантов строительства новых высокоскоростных участков на подходах к обоим городам, а также двух станций: Парла - в южном пригороде Мадрида и Эль-Прат-де-Льобрегат - возле аэропорта Барселоны, работы по проекту которой были остановлены из-за кризиса 2008-2009 годов.

Отмечается, что в Мадриде новый подход к станции Чамартин с восточного и южного направлений составит альтернативу существующему тоннелю для линии пути 1435 мм, связывающей Чамартин со станцией Аточа. Он позволит разделить поезда сообщением с Каталонией и курсы на южных направлениях.

В то же время станция Парла на юге Мадрида станет пересадочным узлом между поездами пригородного сообщения и высокоскоростными, следующих в Каталонию и Андалусию.

Предполагается, что она улучшит транспортное обслуживание более 1,26 млн местных жителей, ослабит нагрузку на станции Аточа и Чамартин, а также предоставит маршрут, альтернативный связывающему их тоннелю, в случае экстренных ситуаций.

"Новая ВСМ между Леридой и Барселоной в обход Таррагоны обеспечит существенное сокращение времени поездки. Кроме того, она создаст подход с северной стороны к новому вокзалу Ла-Сагрера, строящемуся в столице Каталонии", - отмечает издание.

