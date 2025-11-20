В Чехии произошло лобовое столкновение двух поездов: пострадали десятки людей

По неофициальной информации, один из поездов мог проехать сигнал "Стоп".

В Чехии столкнулись два поезда: по меньшей мере 57 раненых, пятеро - в тяжелом состоянии.

Как пишет Radio Prague International, на участке между Зливой и Девчицами в районе Чешских Будейовиц сегодня рано утром лоб в лоб столкнулись пассажирский экспресс и пригородный поезд. По словам представителя южночешских спасателей, пострадали по меньшей мере 57 человек, пятеро из них - тяжело. Их госпитализировали в больницу в Чешских Будейовицах. Девять получили травмы средней тяжести, еще около 25 - легкие.

По данным СМИ, пострадавших развезли в больницы в Чешских Будейовицах, Писеке, Страконицах и Прахатицах.

Видео дня

Причина столкновения пока неизвестна - ее устанавливают инспекторы Государственной инспекции железнодорожного транспорта. Полиция уже открыла уголовное производство по подозрению в "создании общей опасности".

Председатель Южночешского края Мартин Куба на месте инцидента сказал журналистам, что по неофициальной информации один из поездов мог проехать сигнал "Стоп". Точные причины должны установить следователи. Издание Zdopravy.cz уточнило, что, вероятно, именно экспресс проигнорировал запрещающий сигнал.

После аварии движение поездов между Чешскими Будейовицами и Пльзнем полностью остановлено. Чешские железные дороги организовали автобусы для замещения железнодорожного сообщения.

Авария в Румынии

Напомним, летом в Румынии автобус, в котором находились 60 украинцев, попал в ДТП. Авария произошла на трассе DN2 в округе Бакэу. Среди пассажиров было более двух десятков детей. Рейсовый транспорт столкнулся с микроавтобусом, перевозившим пять человек, в городе Николае Бельческу. В результате ДТП пострадали пять человек в возрасте от 27 до 65 лет, погибла 29-летняя румынка. По факту ДТП открыто уголовное производство, украинские водители были опрошены в качестве свидетелей. Говорилось, что в тот же день граждане Украины продолжили движение по маршруту на другом автобусе, предоставленном перевозчиком.

Вас также могут заинтересовать новости: