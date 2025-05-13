Ранее стало известно, что США и Китай договорились о временном снижении пошлин на 90 дней.

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing для авиакомпаний. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Напомним, в апреле стало известно, что Пекин приказал своим авиакомпаниям не принимать дальнейших поставок "Боингов". На тот момент китайские авиаперевозчики ждали примерно десять самолетов Boeing 737 Max.

Впрочем, похоже, что ситуация вышла из тупика. На этой неделе официальные лица в Пекине начали сообщать китайским перевозчикам и государственным учреждениям, что поставки самолетов американского производства могут возобновиться.

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И хотя снятие запрета откроет путь к полноценному возобновлению поставок, непонятно, как скоро китайские перевозчики смогут получить необходимые им авиалайнеры.

Как бы там ни было, возобновление поставок станет "спасательным кругом" для компании Boeing, которая последние годы сталкивается с серьезными трудностями.

Еще в прошлом году УНИАН сообщал, что американский гигант несет миллиардные убытки. Причем компания имеет проблемы не только в сегменте авиалайнеров - оборонный сегмент Boeing также "штормит".

Среди главных проблем эксперты называли трудности с реализацией амбициозной программы Boeing 777X, а также задержки в создании учебного самолета Red Hawk.

Американо-китайская торговая война

США и Китай решили временно снизить пошлины на товары друг друга. Решение направлено на то, чтобы снизить торговую напряженность между странами и дать двум крупнейшим экономикам планеты несколько месяцев на урегулирование разногласий.

Совокупные 145%-ные американские пошлины на большинство китайских товаров должны снизить до 30%. В то же время, 125%-ные пошлины Китая на американские товары снизятся до 10%.

Также стало известно о создании механизма, который позволит обсуждать экономические отношения между странами в будущем.

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