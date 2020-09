Первые экземпляры электрокроссовера Volkswagen ID.4 будут доставлены клиентам до конца этого года.

Немецкий автопроизводитель Volkswagen продолжает делиться подробностями об электрокроссовере VW ID.4 в преддверии презентации, которую уже официально назначили на 24 сентября.

Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В этот раз разработчики опубликовали фотографии интерьера и видео с демонстрацией SUV-способностей новинки, включая буксировку прицепа (а также дали протестировать ее самому Илону Маску)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что производство электрокроссовера Volkswagen ID.4 уже стартовало на фабрике в Цвиккау, а первые экземпляры будут доставлены клиентам до конца текущего года. В отличие от проевропейского электрохэтчбека ID.3, кроссовер ID.4 будет глобальной моделью, доступной в Европе, Китае и США.

"Использование модульной платформы VW MEB с компактными электродвигателями и блоком аккумуляторов в полу позволило разработчикам добиться недостижимого ранее сочетания внешней компактности и внутреннего пространства (в VW ее описывают формулой "freedom on the outside, free space on the inside"). В итоге пространство на заднем ряду VW ID.4 и его объем багажника (543 литров) соответствуют параметрам кроссовера на класс выше", - подчеркивает издание.

Владелец новинки получит все типичные достоинства кроссовера - широкий проем дверей, высокую посадку для лучшего обзора, а также способность выезжать на бездорожье и буксировать прицеп.

Дизайн интерьера отличается "воздушностью" и регулируемой в пределах 30 цветов подсветкой салона ID. Light. Она также используется для индикации состояния - подсветка меняется при блокировке/разблокировке электромобиля, входящем телефонном звонке, торможении, а также сигнализирует миганием о необходимости смены полосы (на основе системы навигации). Водитель получает в свое распоряжение отдельный экран с основными характеристиками движения, а также крупный мультимедийный вариант в середине центральной панели.

В отделке широко применяются перерабатываемые, экологически чистые и "веганские" (animal-free) материалы, включая искусственную кожу, велюр и микрофибру (ArtVelours). Сидения отличаются полным набором электрических регулировок и пневматическими поясничными упорами со встроенной функцией массажа. В отделке будут использоваться цветовые варианты Platinum Grey, Florence Brown, Piano Black и Electric White.

Отметим, что первой на рынок выйдет моноприводная версия Volkswagen ID.4 с приводом на заднюю ось (200 л.с.), полноприводная двухмоторная версия (200 л.с. + 100 л.с.) появится в салонах немного позже. Запас хода будет достигать отметки 500 км, точные характеристики объявят во время сентябрьского анонса.

Планы Volkswagen на будущее

После ID.3 и ID.4 на рынок должны выйти и другие представители семейства, включая ID. VIZZION (ID.5), ID. ROOMZZ (ID.6) и др.

Уже к 2025 году немецкий автопроизводитель планирует стать брендом №1 в электромобильном сегменте, представив более 20 новых электромобилей и продавая более 1 миллиона таких моделей в год.

Автор: УНИАН