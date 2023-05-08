Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе.

Сегодня, 8 мая, сразу в 16 пунктах пропуска начала работать электронная очередь пересечения границы "єЧерга".

Как сообщает пресс-служба "Укртрансбезпеки", запись началась в 9:00. Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении "єЧерга". Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы - рассчитать ориентировочное время пересечения границы.

Возможность записаться в очередь доступна на пунктах пропуска:

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Волынская область

МАПП Ягодин - Дорогуск

МАПП Устилуг - Зосин

Львовская область

МАПП Краковец - Корчёва

МАПП Рава-Русская - Хребенне

МАПП Шегини - Медика

МАПП Нижанковичи Мальховице

Черновицкая область

МАПП Порубное - Сирет

МАПП Мамалыга - Крива

Закарпатская область

МАПП Ужгород - Вышнее Немецкое

МАПП Чоп (Тиса) - Захонь

МАПП Дьяково - Халмеу

Винницкая область

МАПП Могилев-Подольский - Отач

Одесская область

МАПП Рени - Джурджулешты

МАПП Старокозаче - Тудора

МАПП Виноградовка - Вулканешты

МАПП Орловка - Исакча

Проект реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Укртрансбезпекою, Госагентством восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID/UK aid проекта Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS.

"єЧерга"

28 марта 2023 года сообщалось о том, что водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" смогут записаться в электронную очередь.

8 мая 2023 года в Мининфраструктуры сообщили о том, что начались атаки на "єЧергу". Россия пытается заблокировать украинские грузовики на границе. Сообщалось, что персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак.

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