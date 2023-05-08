Сегодня, 8 мая, сразу в 16 пунктах пропуска начала работать электронная очередь пересечения границы "єЧерга".
Как сообщает пресс-служба "Укртрансбезпеки", запись началась в 9:00. Записаться в очередь можно на сайте или в мобильном приложении "єЧерга". Система является бесплатной и позволяет снизить время простоя грузовиков непосредственно на границе. Ключевая задача системы - рассчитать ориентировочное время пересечения границы.
Возможность записаться в очередь доступна на пунктах пропуска:
Волынская область
- МАПП Ягодин - Дорогуск
- МАПП Устилуг - Зосин
Львовская область
- МАПП Краковец - Корчёва
- МАПП Рава-Русская - Хребенне
- МАПП Шегини - Медика
- МАПП Нижанковичи Мальховице
Черновицкая область
- МАПП Порубное - Сирет
- МАПП Мамалыга - Крива
Закарпатская область
- МАПП Ужгород - Вышнее Немецкое
- МАПП Чоп (Тиса) - Захонь
- МАПП Дьяково - Халмеу
Винницкая область
- МАПП Могилев-Подольский - Отач
Одесская область
- МАПП Рени - Джурджулешты
- МАПП Старокозаче - Тудора
- МАПП Виноградовка - Вулканешты
- МАПП Орловка - Исакча
Проект реализуется Министерством инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Укртрансбезпекою, Госагентством восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной службой и Государственной пограничной службой при поддержке USAID/UK aid проекта Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS.
"єЧерга"
28 марта 2023 года сообщалось о том, что водители грузовиков, которые пересекают международный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе Украины и Польши, отныне с помощью приложения "єЧерга" смогут записаться в электронную очередь.
8 мая 2023 года в Мининфраструктуры сообщили о том, что начались атаки на "єЧергу". Россия пытается заблокировать украинские грузовики на границе. Сообщалось, что персональные данные водителей и данные транспортных средств, зарегистрированные в системе, защищены и не могут быть доступны посторонним лицам в связи с попытками кибератак.