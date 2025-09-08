Единственным инструментом для выезда водителей коммерческого транспорта станет "еЧерга".

С 10 сентября в Украине меняется процедура пересечения границы для водителей коммерческого транспорта. Отныне лицензированным перевозчикам нужно заполнять данные только в системе "еЧерга", а создавать заявку "18-60" (так называемый "Шлях") не нужно.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что ранее алгоритм бронирования места в очереди для военнообязанных водителей заключался сначала в оформлении заявки в модуль "18-60" ("Шляха"), а уже потом надо было зарегистрировать место в "еЧерге".

"Модуль "18-60" был нужен для верификации информации о военнообязанных водителях при пересечении границы. В результате обновления системы и упрощения процессов для перевозчиков, сотрудники Государственной пограничной службы будут верифицировать наличие регистрации водителя в системе "еЧерга", - говорится в сообщении.

Таким образом "еЧерга" станет "единым окном" заполнения информации для выезда водителей коммерческого транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что пересечение границы для выполнения коммерческих перевозок будет доступно только тем водителям, которые внесены в электронный кабинет перевозчика в Едином комплексе информационных систем (ЕКИС) Укртрансбезопасности.

В феврале 2025 года правительство прекратило функционирование системы "Шлях" для водителей, перевозящих гуманитарные грузы. Отныне для выезда за границу такие водители должны иметь другие основания для пересечения границы.

Также сообщалось, что в Украине обновили правила выезда за границу для военнообязанных мужчин, осуществляющих перевозки гуманитарной или медицинской помощи.

