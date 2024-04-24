Отныне каждый автобус сможет выбрать время для пересечения границы.

Сегодня, 24 апреля, в рамках реформы международных автобусных перевозок на границе Украины с Молдовой заработал сервис электронной очереди для автобусов. Уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга". Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Так, к "Мамалыга – Кривая" и "Могилев-Подольский – Отач" добавятся:

"Виноградовка – Вулканешты";

"Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга";

"Новые Трояны – Чадыр-Лунга";

"Рени – Джурджулешты";

"Августовское 1 – Басарабяска";

"Староказачье – Тудора";

"Табаки – Мирное";

"Росошаны – Бриче".

Впоследствии, такая возможность будет доступна на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".

Видео дня

Отмечается, что регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.

Электронная очередь – что известно

"єЧерга" – это онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы. Внедрение "єЧерги" началось на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" в марте 2023 года.

27 февраля правительство во время заседания приняло постановление, которое распространяет электронную очередь пересечения границы на водителей легковых автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: