Сегодня, 24 апреля, в рамках реформы международных автобусных перевозок на границе Украины с Молдовой заработал сервис электронной очереди для автобусов. Уже на 10 пунктах пропуска с Молдовой каждому автобусу будет доступна возможность выбрать время пересечения границы в рамках услуги "єЧерга". Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.
Так, к "Мамалыга – Кривая" и "Могилев-Подольский – Отач" добавятся:
- "Виноградовка – Вулканешты";
- "Малоярославец 1 – Чадыр-Лунга";
- "Новые Трояны – Чадыр-Лунга";
- "Рени – Джурджулешты";
- "Августовское 1 – Басарабяска";
- "Староказачье – Тудора";
- "Табаки – Мирное";
- "Росошаны – Бриче".
Впоследствии, такая возможность будет доступна на пункте пропуска "Паланка – Маяки – Удобное".
Отмечается, что регистрация в новый тип очереди, которая называется "По расписанию" для пунктов пропуска с Молдовой начинается с 24 апреля в 12:00. Движение автобусов по новой записи начнется 25 апреля в 12:00.
Электронная очередь – что известно
"єЧерга" – это онлайн-сервис бронирования места для пересечения границы. Внедрение "єЧерги" началось на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" в марте 2023 года.
27 февраля правительство во время заседания приняло постановление, которое распространяет электронную очередь пересечения границы на водителей легковых автомобилей.