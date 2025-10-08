Затруднено движение поездов Нежинского направления.

В результате вражеских атак затруднено движение поездов Нежинского направления. Как сообщили утром 8 октября в Укрзализныце, некоторые поезда будут курсировать по измененному маршруту, а некоторые задерживаются. На отдельных маршрутах движение поездов временно отменено.

Изменят маршрут такие поезда:

• №46 Ужгород - Харьков;

• №113 Харьков - Львов;

• №786 Киев - Терещенская; №786 Киев - Терещенская;

• №116 Киев - Сумы;

• 779 Сумы - Киев;

• 787 Терещенская - Киев.

Отмечается, что поезда 143/144 Сумы-Львов и 45/46 Ужгород - Харьков задерживаются на 2 часа.

Временно 8 октября не будут курсировать поезда:

• №6901 Носовка - Киев (Северная);

• №6903 Нежин - Киев-Волынский;

• №6907 Нежин - Киев (Северная);

• №6909 Нежин - Киев (Северная);

• №6674 Немешаево - Святошин.

По измененному маршруту будут следовать региональные рейсы:

• №895 Конотоп - Фастов;

• №892/891 Фастов - Славутич.

РФ бьет по объектам железной дороги в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 7 октября россияне ударили по железнодорожной инфраструктуре в Полтаве. Были поражены локомотивное депо, станция энергоснабжения, тяговые подстанции. Также повреждены административные и складские помещения, подвижной состав, возникли пожары. Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков-Львов, Львов-Харьков, Краматорск-Львов.

Также недавно РФ нанесла страшный удар по пассажирским поездам в Шостке. В вагоне одного из поездов, в которые попал вражеский беспилотник, нашли погибшего 71-летнего мужчину. 30 человек получили ранения.

