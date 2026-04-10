В Новой Зеландии перевезли 172-тонное оборудование старой электростанции: зачем это делали

Многотонный трансформатор полз по дорогам ночью на 17-осном прицепе.

Груз прибыл из Индонезии через порт Окленда, а затем был доставлен на электростанцию Huntly. Как сообщает Ecoportal, оборудование перевозили ночью. Оно медленно двигалось на 17-осном прицепе длиной около 70 метров, которому помогали три грузовика и небольшой парк пилотных транспортных средств. Негабаритная доставка достигла электростанции, где она поможет подключить 100-мегаваттную сетевую батарею к национальной системе.

Компания Genesis Energy утверждает, что батарея Huntly будет хранить 200 мегаватт-часов электроэнергии, чего примерно достаточно для обеспечения около 60 000 домохозяйств в течение двух часов, и будет высвобождать энергию, когда спрос растет холодными зимними утром и вечером. Стоимость проекта составляет около 78 миллионов долларов. Компания заявляет, что первый этап должен начать работу после 2026 года.

Сетевая батарея может помочь только тогда, когда она может "говорить на одном языке" с сетью передачи, и именно здесь на помощь приходит трансформатор. Genesis утверждает, что это устройство повысит напряжение батареи с 33 киловольт до 220 киловольт, чтобы электроэнергия могла поступать в национальную сеть, когда это необходимо. Без этого шага батарея, по сути, является мощным устройством, застрявшим в углу, которому некуда направлять свою энергию.

В повседневной жизни именно эта часть делает аккумулятор чем-то большим, чем просто большой резервный блок. Когда спрос растет, и люди включают обогреватели, готовят ужин и держат свет включенным, операторам нужны быстрые и гибкие инструменты для поддержания стабильной работы системы, и никто не хочет, чтобы стресс позже отразился на счете за электроэнергию. Аккумулятор может реагировать за секунды или минуты, и во многих сетях именно эта скорость является причиной, почему к накопителям энергии относятся как к инструменту надежности, а не только как к климатической проблеме.

Что означают 100 мегаватт и 200 мегаватт-часов

Такие цифры, как 100 мегаватт и 200 мегаватт-часов, могут звучать абстрактно, поэтому их полезно представить как "скорость" и "топливо". Мегаватты описывают, как быстро аккумулятор может выдавать электроэнергию, тогда как мегаватт-часы описывают, сколько он может выдать, прежде чем разрядится, поэтому на полной мощности аккумулятор мощностью 100 мегаватт с емкостью хранения 200 мегаватт-часов может работать около двух часов.

Новая Зеландия нуждается в укреплении энергосистемы возобновляемой энергии

Электроэнергетика Новой Зеландии уже в основном производится из возобновляемых источников, но она также зависит от погодных условий, особенно когда поступление гидроэнергии низкое. Правительственные данные по энергетике показывают, что возобновляемые источники энергии обеспечили 85,5% производства электроэнергии в 2024 году по сравнению с 88,1% годом ранее, а тепловые "пиковые" электростанции по-прежнему восполняют пробелы во время засушливых периодов или высокого спроса.

Когда условия будут благоприятными, система может выглядеть почти полностью чистой, по крайней мере на некоторое время. Министерство бизнеса, инноваций и занятости сообщило, что доля возобновляемых источников энергии достигла рекордных 96,4% в квартале с октября по декабрь 2025 года, а выбросы от производства электроэнергии упали до 284 000 тонн эквивалента углекислого газа в том же квартале.

Испытания электрического самолета

Напомним, что в Новой Зеландии тестируют полностью электрический самолет. Модель BETA ALIA CX300 создана для грузовых перевозок. Представитель Air New Zealand подчеркнул, что 60% региональных рейсов в Новой Зеландии короче 350 км, а примерно 85% электроэнергии страна получает из возобновляемых источников. Поэтому Новая Зеландия стала лучшим местом для проведения тестирования.

