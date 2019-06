«Укравтодор» прорабатывает 4 варианта новой объездной дороги города Борисполь

Подготовка технико-экономического обоснования финансируется за счет кредита Всемирного банка и, согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") прорабатывает 4 варианта прохождения новой объездной дороги города Борисполь (2 южных и 2 северных).

Как сообщили в пресс-службе «Укравтодора», самый короткий из вариантов - 18 км, самый длинный - 26 км.

«После выбора оптимального варианта прокладки автомагистрали, который будет выбран «Укравтодором» на основе экономических, социальных, экологических факторов, консалтинговая компания подготовит технико-экономическое обоснование», - отметили в пресс-службе.

Также сообщается, что подготовка ТЭО финансируется за счет кредита Всемирного банка и, согласно условиям контракта, ТЭО должно быть готово к декабрю этого года.

«Новая дорога будет иметь 1а категорию с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 130 км/ч. Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Запорожье - Мариуполь и трассы Т-10-18», - отмечает «Укравтодор».

Также сообщается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет более 30 тыс. авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий и повысит качество жизни жителей города.

В пресс-службе напомнили, что по результатам тендера консультантом определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

Как сообщал УНИАН, 21 марта «Укравтодор» подписал контракт с болгарско-украинской консалтинговой компанией на подготовку технико-экономического обоснования и выбора оптимального варианта укладки объездной дороги Борисполя.