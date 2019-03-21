"Укравтодор" приступил к проекту по созданию трассы в объезд Борисполя

Новая дорога будет иметь максимальную скорость движения 110 километров в час.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины подписало контракт с Консалтинговой компанией на подготовку технико-экономического обоснования и выбора оптимального варианта прокладки объездной дороги г. Борисполь.

Читайте также"Уставший" Шулявский мост в Киеве закрывают на реконструкцию: как объезжать (видео)

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

По результатам тендера, консультантом определена компания Project Planning & Management Ltd and Kocks Consult GmbH and Integrated Construction Institute LLC.

В рамках контракта предполагается выбор оптимального варианта проекта дороги, учитывая экономические, социальные, экологические факторы.

Новая дорога будет иметь категорию 1б с четырьмя полосами движения и максимальной разрешенной скоростью движения 110 километров в час.

Объездная дорога Борисполя обеспечит проезд автомобилей без въезда в город по трассе М-03, а также проезд автомобилей со стороны Киева в направлении трассы Н-08 Борисполь - Днепропетровск - Запорожье- Мариуполь и трассы Т-10-18.

Ожидается, что новая объездная дорога не только освободит город от транзита, который сейчас составляет около 30 тысяч авто в сутки, но и позволит существенно улучшить экологическую ситуацию, уменьшит количество аварий.

Подготовка ТЭО финансируется за средства займа Всемирного банка.

Согласно условиям Контракта, ТЭО может быть готово к декабрю этого года.