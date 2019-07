В Европе флагманские смартфоны Google подешевели почти на 300 евро

В США базовые версии Pixel 3 и Pixel 3 XL с 64 ГБ флэш-памяти предлагаются по цене на $200 ниже их обычной.

Компания Google решила вновь устроить аттракцион щедрости, предложив актуальные флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL со скидкой в €260 или $200 в зависимости от региона. Сниженные цены уже действуют в официальном магазине Google Store в США и ряде европейских стран.

По аналогии с недавним весенним снижением цен нынешнее является временной акцией, которая завершится в субботу, 13 июля, в 07:00 по киевскому времени, пишет itc.ua.

В США базовые версии Pixel 3 и Pixel 3 XL с 64 ГБ флэш-памяти предлагаются соответственно за $599 и $699 — это, как отмечало выше, на $200 ниже их обычной цены. Если нужна версия со 128 ГБ флэш-памяти, то придется заплатить на $100 больше. Во Франции смартфоны можно купить со скидкой в 260 евро (€600 и €700 за базовые Pixel 3 и Pixel 3 XL), а в Великобритании — £200 (£539 и £569 соответственно). Оба смартфона предлагаются в трех цветах: Just Black, Clearly White и Not Pink.

В Украине интернет-магазин Google Store по-прежнему недоступен, но для тех, кто в период действия скидок планирует поездку в одну из европейских стран, информация может вполне оказаться полезной. Особенно с учетом возможности возмещения налога на добавочную стоимость (НДС) при покупках за рубежом, что позволит сэкономить еще больше.

Цены на представленные в мае удешевленные смартфоны Pixel 3a и Pixel 3a XL пока остаются без изменений — от $399 и $479 соответственно.

К чему приурочена распродажа, точно неизвестно. Но можно предположить, что Google начала готовится к октябрьскому релизу новых моделей Pixel 4.