Google анонсировал более доступные смартфоны Pixel (видео)

Новые смартфоны сохранили отличные камеры Pixel, доступные в старших собратьях, но при этом получили упрощённые технические характеристики.

Во время открытия конференции для разработчиков Google I/O были анонсированы более доступные модификации смартфонов серии Pixel: Pixel 3a и Pixel 3a XL.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Эти устройства сохранили отличные камеры Pixel, доступные в старших собратьях, но при этом получили упрощённые технические характеристики. Правда, в них снова доступен звуковой разъём для подключения наушников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что смартфон Pixel 3a оснащён 5,6-дюймовым OLED дисплеем с Full HD+ разрешением 2140×1080 точек, в то время как в Pixel 3a XL применяется 6-дюймовый OLED экран с тем же Full HD+ разрешением. Обе модели содержат процессор Qualcomm Snapdragon 670, хотя предыдущие слухи утверждали, что старшая модель получит более производительный чипсет Snapdragon 710. Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, а ёмкость встроенного хранилища – 64 ГБ.

"На задней панели смартфонов Google Pixel 3a и Pixel 3a XL размещена одиночная 12,2-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX363, дополненная объективом с диафрагмой f/1.8, системами оптической и электронной стабилизации изображения. Аппараты сохранили все улучшенные функции по работе с фото и видео, включая Top Shot, Super Res Zoom и Night Sight. Как и для прочих смартфонах смартфонов Pixel, владельцам новых моделей доступно безлимитное хранилище для несжатых фотографий в сервисе Google Photos. Фронтальная камера – 8-мегапиксельная", - подчеркивает издание.

Анонсированные новинки несут на борту стерео динамики, модуль беспроводной связи Bluetooth 5.0 и батареи ёмкостью 3000 мАч (в случае Pixel 3a) и 3700 мАч (у Pixel 3a XL). Но поддержка беспроводной зарядки и защита от воды пущены под нож. Задняя панель изготовлена из пластика, на ней расположен сканер отпечатков пальцев.

Для данных устройств предусмотрен 3-летний цикл поддержки, на протяжении которого они будут получать обновления безопасности и новые версии операционных систем.

Смартфон Google Pixel 3a поступит в продажу по цене $399, а за версию Pixel 3a XL предстоит заплатить $479.