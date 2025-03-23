Единственное условие для покупателя - на собственные деньги отремонтировать дом, что обойдется где-то в 20 тысяч евро.

В Италии провинциальные городки продолжают раздавать дома за бесценок, пытаясь привлечь новых жителей. Как пишет CNN, к "флешмобу" присоединился городок Пенне, расположенный неподалеку от Адриатического моря в регионе Абруццо.

Чтобы стать владельцем заброшенного дома в Пенне, надо заплатить всего 1 евро. Но такая выгодная сделка возможна только при условии, что новый владелец обязуется провести капитальный ремонт дома, ведь речь идет о старых заброшенных объектах.

Как рассказал местный мэр Гилберто Петруччи, впервые городок начал продавать дома "по цене чашки кофе" в 2022 году. Тогда были проданы первые три здания, а в прошлом году еще три. В ближайшие недели на продажу выставят еще несколько домов.

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Сейчас в Пенне проживает примерно 1200 жителей, но именно центральная часть "рискует стать городом-призраком", говорит мэр.

"В городе потенциально есть более 40 пустых зданий, которые ищут новых владельцев, и все они расположены в историческом центре, который приходит в упадок с тех пор, как семьи начали эмигрировать десятилетия назад", - рассказал Петруччи.

Среди домов, которые планируют выставить на продажу на этот раз, есть настоящие исторические памятники, которые датируются Средневековьем и эпохой Возрождения. Они имеют до трех этажей и площадь от 70 до 120 квадратных метров.

В отличие от большинства городов, где продают дома за бесценок, Пенне ввел более мягкие правила для покупателей, говорит Петруччи.

"Единственное требование заключается в том, чтобы покупатели взяли на себя обязательства реконструировать эти дома за три года, но мы не просим гарантии первоначального взноса, чтобы начать работы. Мы действительно хотим поощрить и поддержать тех, кто приходит возрождать старинный район", - говорит он.

Как отмечает CNN, большинство подобных программ в Италии, когда городки продают дома за один евро, от покупателей требуют уплаты гарантийного депозита от 2000 до 5000 евро, который возвращается после завершения ремонтных работ.

Еще одним преимуществом Пенне является наличие собственного архитектурного агентства, которое помогает покупателям провести реновацию дома.

"У нас есть команда архитекторов и экспертов, которые могут консультировать и поддерживать в ремонтных работах, искать строителей и геодезистов, показывать покупателям с помощью визуализаций, как будет выглядеть их дом после ремонта, и консультировать на всех этапах ремонта", - говорит Петруччи.

По словам мэра, начальная стоимость базового ремонта дома малого и среднего размера составляет 20 000 евро.

Впрочем, если вы не в настроении начинать ремонт без преувеличения средневекового здания, в городе есть немало домов в хорошем состоянии, которые можно приобрести по цене от 40 000 евро.

Что касается туристических достопримечательностей города, то это настоящий музей под открытым небом. Свою историю Пенне начинает еще в давно римскую эпоху, и здесь есть немало памятников того времени и последующих эпох. От города до пляжей Адриатического моря чуть менее 20 км. В холодные зимы местные холмы предоставляют отличные условия для любителей лыжного спорта. Город ежегодно проводит различные культурные мероприятия.

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