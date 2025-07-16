Министры иностранных дел начали обсуждать новый механизм поддержки.

В Европейском Союзе рассматривают возможность оплаты американского пакета вооружений для Украины с помощью прибыли от замороженных активов Российской Федерации.

Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на дипломатические источники. Во вторник, 15 июля, министры иностранных дел стран-членов Евросоюза встретились в Брюсселе, чтобы обсудить, как именно будет работать механизм закупки оружия у Соединенных Штатов Америки.

По словам представителя Североатлантического Альянса, многие считают, что ведущую роль в координации закупок и передачи вооружения будет играть миссия НАТО по поддержке Украины. Министры и чиновники уверены, что лучше это доверить Альянсу, чтобы к прозрачности процесса не было вопросов. Однако некоторые участники дискуссии обеспокоены тем, что Москва может расценить закупку оружия для Украины как провокацию.

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Наиболее вероятно, что страны Европы вместе с Канадой пополнят центральную кассу Альянса, из которой и возьмут деньги на закупку оружия. Ориентироваться будут на список вооружений от Киева. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил использовать для оплаты доходы от замороженных российских активов:

"Это должно быть бременем для наших налогоплательщиков, или для россиян?".

Как отмечает издание, участие в новой американской программе также непосредственно будет способствовать выполнению целевого показателя оборонных расходов НАТО на уровне 3,5%, что поможет странам быстрее приблизиться к этой цели.

Официальные представители Альянса отметили, что детали этого соглашения еще согласовывают, но первые зенитные ракетные комплексы Patriot должны прибыть в Украину уже в ближайшее время. Также партнеры будут обсуждать, какие дальнобойные ракеты может получить украинская армия.

Европа будет покупать оружие для Украины

Как сообщал УНИАН, во время встречи с генеральным секретарем Марком Рютте президент США Дональд Трамп объявил о готовности продавать европейским союзникам вооружение, которое те будут передавать Украине.

По его словам, первые поставки - в частности зенитно-ракетные комплексы Patriot, в которых очень нуждается Украина - должны прибыть уже в ближайшее время. Суть схемы заключается в том, что страны НАТО будут передавать Украине часть своего имеющегося вооружения, а взамен закупать для себя новое.

Канцлер Германии Фридрих Мерц уже сообщил, что его страна готова взять на себя лидерство в этой инициативе. Страна пообещала купить для украинцев две ЗРК Patriot.

По данным издания Axios, первая волна будет включать вооружение стоимостью около 10 миллиардов долларов. США продадут европейцам ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

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