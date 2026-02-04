Российский бюджет трещит по швам из-за обвала доходов от нефти, - Reuters

Энергетические доходы могут упасть на 18% по итогам 2026 года.

Дефицит государственного бюджета России может вырасти почти в три раза от официального целевого показателя к концу 2026 года, поскольку падение закупок нефти Индией и рост торговых скидок на нефть уменьшают доходы. В то же время расходы могут быть выше, чем ожидалось, пишет Reuters со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству.

Источник сослался на расчеты экономистов из правительственного аналитического центра, публикация которых не планируется. Это указывает на растущее давление на российскую экономику, которая сталкивается с санкциями, высокими процентными ставками и нехваткой рабочей силы.

Расчеты показали возможное падение доходов от энергетики на 18% в 2026 году по сравнению с планом правительства, что приведет к росту дефицита до 3,5% - 4,4% валового внутреннего продукта по сравнению с запланированными 1,6% ВВП. Оценки также предусматривают рост расходов на 4,1% - 8,4%.

Ожидается, что общие доходы бюджета сократятся на 6% от плана до 37,9 триллиона рублей (494,78 миллиарда долларов).

"Бюджетная ситуация резко ухудшается. Доходы будут меньше, а расходы - выше", - сказал источник, пожелавший остаться анонимным из-за деликатности вопроса.

Согласно последним данным, доходы бюджета от энергетики в январе сократились вдвое, достигнув самого низкого уровня с июля 2020 года – 393,3 миллиарда рублей (5,13 миллиарда долларов).

Российская экономика, которая относительно хорошо развивалась в течение первых трех лет войны, резко замедлилась в прошлом году, поскольку борьба центрального банка с инфляцией подняла процентные ставки до самого высокого уровня с начала 2000-х годов.

Западные санкции, направленные против российского энергетического сектора и его клиентов, привели к тому, что российская нефть торгуется со скидкой более 20% от международных эталонных цен.

Рост рубля на 45% по отношению к доллару в прошлом году также повлиял на доходы, поскольку налоги на нефть рассчитываются в американской валюте, но уплачиваются в рублях.

Расчеты были сделаны до того, как президент США Дональд Трамп заявил, что убедил Индию прекратить покупать российскую нефть, но источник сообщил, что они основаны на предполагаемом 30% падении индийских закупок, и это предположение пока остается в силе.

Отмечается, что Россия имеет 4,1 триллиона рублей бюджетных резервов, которые правительство может использовать для покрытия дефицита, но аналитики оценивают, что при нынешних темпах снижения доходов эти резервы будут в значительной степени исчерпаны в течение года.

Оценки аналитического центра в целом совпадают с оценками коммерческих банков и других исследовательских учреждений. Так, аналитики Alfa Investment прогнозируют, что если текущие сниженные цены на нефть и курс рубля сохранятся, бюджет может недополучить около 3 триллионов рублей доходов в этом году, что означает использование 73% бюджетных резервов.

Аналитики ВТБ, второго по величине банка России, подсчитали, что государство выведет 2,5 триллиона рублей из резервов в 2026 году, оставив лишь 1,6 триллиона рублей "подушки безопасности".

Российская экономика стремительно теряет источники наполнения бюджета. Экспорт нефти падает, покупатели отказываются от российских энергоносителей, а "золотой пузырь", финансировавший войну, может лопнуть.

Как писало издание The New York Times, обвал доходов от нефти подтолкнул Россию к прямым переговорам с Украиной. Сокращение доходов привело к росту бюджетного дефицита, повышению налогов и наращиванию государственного долга РФ.

