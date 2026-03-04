Катар полностью остановил производство сжиженного природного газа, - Reuters

Страна является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США.

Катар полностью остановил производство сжиженного природного газа и не сможет восстановить нормальный уровень его производства и экспорта как минимум в течение месяца. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает Reuters.

Основной завод Ras Laffan в Катаре остановил работу в среду. По словам источников, по предварительным оценкам он не сможет возобновить производство надохлаженного топлива как минимум в течение двух недель.

Стоит также добавить, что после запуска понадобится еще как минимум две недели, чтобы достичь полной мощности.

Компания QatarEnergy, которая является национальной нефтегазовой компанией, не ответила на запрос Reuters о комментарии.

Обострение на Ближнем Востоке

Напомним, 2 марта Катар приостановил производство сжиженного природного газа после того, как два иранских дрона атаковали энергетические объекты государственной компании QatarEnergy.

По словам экспертов, Катар удовлетворяет около 20% мирового спроса на сжиженный газ и играет ключевую роль в балансировании потребностей азиатских и европейских рынков. Сегодня страна занимает второе место в мире по объемам экспорта сжиженного газа после США.

Волна атак на Ближнем Востоке также привела к прекращению большей части нефтедобычи в Иракском Курдистане и закрытию нескольких крупных израильских газовых месторождений, что ограничило экспорт в Египет.

Эскалация вызвала стремительный рост цен на нефть. Специалисты предупреждают, что цены на нефть останутся высокими в ближайшие недели, поскольку трейдеры опасаются перебоев в поставках через Ормузский пролив.

