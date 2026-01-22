В Давосе Тарасов проинформировал США о давлении на бизнес и условиях прихода инвесторов в Украину

Во время Всемирного экономического форума в Давосе Сергей Тарасов провел встречи в USA House с американскими конгрессменами, правозащитниками, инвесторами и представителями Американской торговой палаты, где обсуждались перспективы американо-украинских инвестиционных проектов.

В интервью журналистам Тарасов подчеркнул:

"Я четко слышу от американских и европейских партнеров: потенциал Украины после войны очень высок. Но ни один инвестор не придет, если правоохранители будут продолжать давить на бизнес".

Предприниматель отметил, что во время встреч проинформировал американских конгрессменов и правозащитников о собственном опыте:

"Я объяснил, как на собственном примере чувствую давление правоохранительных органов на бизнес-структуры. Я готов отстаивать свои права в суде и уверен, что у меня есть достаточная доказательная база. Американская сторона пообещала изучить это дело и вернуться с ответом".

По словам Тарасова, представители США также выразили готовность посетить Украину для более глубокого ознакомления с ситуацией.

