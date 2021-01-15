Дмитрий Шварц

Кабинет министров, наконец-то, утвердил концепцию целевой государственной программы развития национальной космической отрасли на 2021-2025 годы.

В ближайшие месяцы профильное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности вместе с другими органами власти должны завершить работу над документом, призванным стать стартовой площадкой для важной технологической отрасли Украины.

Для понимания важности этого события нужно напомнить, что предыдущая пятилетняя космическая госпрограмма завершилась еще в 2017 году. После этого власть так и не сподобилась утвердить документ, который бы являлся дорожной картой развития важной для страны отрасли экономики.

И вот после почти четырехлетней неясности наша страна, наконец, может определить свое видение и наметить курс развития предприятий, связанных с космическими технологиями и готовыми участвовать в международных космических проектах.

Не секрет, что последние годы украинские предприятия этого сектора находятся в критическом состоянии. Глава Государственного космического агентства Владимир Усов весной прошлого года признал, что отрасль может окончательно растерять свой потенциал, если в ближайшее время не начнётся её восстановление. В ноябре 2020 года Усов неожиданно был уволен решением правительства с поста главы Агентства.

Пандемия коронавируса, погрузившая мир и Украину в пучину экономического кризиса, стала для предприятий и организаций космической отрасли еще одним болезненным ударом.

Об этом говорят цифры: за девять месяцев 2020 года предприятия этого сектора получили убытки в размере более одного миллиарда гривень, что в два десятка раз хуже показателей аналогичного периода предыдущего года.

Объем производства товаров и услуг за этот период сократился на четверть до 1,7 млрд грн, еще большие потери понес экспорт.

Очень опасная ситуация складывается с кадрами

Кредиторская задолженность предприятий сектора выросла почти на 1 млрд грн – до почти 22 млрд грн на конец июня.

Очень опасная ситуация складывается с кадрами: за девять месяцев 2020 года численность работников всех предприятий отрасли сократилась на 10%.

Стоит ли этому удивляться, если средняя зарплата в этой высокотехнологической отрасли составила всего 8700 грн (эквивалент $310), что на 6,4% меньше годом ранее.

Более того, в прошлом году продолжали расти долги по выплате зарплат на предприятиях космической отрасли. Потому Кабинету министров в августе пришлось выделить 210 млн грн лидеру отрасли днепровскому «Южмашу», чтобы он рассчитался перед своими работниками.

Очевидно, что дела в секторе, который, по идее, должен быть локомотивом развития национальной экономики, обстоят хуже некуда.

Потому воспоминания о великом прошлом и праздные рассуждения о способности украинских инженеров и рабочих самостоятельно разрабатывать и производить космические ракеты отрасль не спасут.

Так что определение принципов государственной политики в этом сфере – однозначно положительный момент. Он может стать хоть какой-то точкой опоры в нынешнее нестабильное время.

Позитивным моментом концепции является прописанное в ней трезвое понимание сложившейся ситуации. Разработчики четко указали, что государству нужно отказываться от нынешних подходов организации работы отрасли с минимальной финансовой бюджетной поддержкой.

Шутка ли, из госбюджета на такую капиталоемкую отрасль ежегодно выделяется в пределах 500 млн грн, причем эти деньги идут не на развитие и перспективные проекты, а на удержание «на плаву» и, например, на утилизацию ракетного топлива.

Это потенциально может привести к потере тех технологий, благодаря которым Украина еще способна создавать ракетно-космическую технику.

Принятым документом Кабинет министров также подтвердил, что выступает против полной отдачи на откуп рынку лишь тех технологий, которые имеют очевидную коммерческую привлекательность. Это потенциально может привести к потере тех технологий, благодаря которым Украина еще способна создавать ракетно-космическую технику.

Чиновники решили пойти по «срединному пути», чтобы государство развивало компетенции в стратегически важных направлениях, а также инновационные технологии, которые можно применять в социально значимых сферах. Кроме того, программа предлагает существенно активизировать международное сотрудничество в космической сфере.

Что касается финансирования отрасли, то в ближайшие пять лет предварительно из госбюджета предлагается выделить 15 млрд гривень. Примерно такой же объем средств планируется привлечь от частных инвесторов. Суммы, конечно, не ахти, но по сравнению с уровнем предыдущих лет – это значительный прогресс.

Нельзя забывать и об ускорении реформы управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины, которую затеял вице-премьер Олег Уруский, в своё время возглавлявший Госкосмагентство.

Правительство хочет включить государственные космические предприятия в состав холдинговой компании «Аэрокосмические системы Украины», а на базе «Южмаша» планируют создать ракетно-космический центр «Южный».

Важно, чтобы эти планы как можно быстрее начали воплощаться в жизнь. Без этого Украина в ближайшие годы рискует потерять едва ли не самую главную жемчужину своей промышленности.

А перспективы для развития этой отрасли ведущими экономиками мира действительно огромные.

Вспомним знаковые события прошлого года.

Одно из них касается компании SpaceX бизнесмена Илона Маска, благодаря которой NASA отправила в космос американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon. Второе – доставки на Землю образцов лунного грунта, для чего китайцы осуществили первый за четыре десятка лет пилотируемый полёт космического аппарата на спутник Земли.

Наша планета Земля стоит на пороге настоящей космической гонки, и Украина должна стать её активным участником. Важно, чтобы новая госпрограмма нашла поддержку власти и адекватное финансирование и не стала очередным бесполезным документом с благими намерениями.

Дмитрий Шварц

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