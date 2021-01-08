Для Украины всегда остается актуальным вопрос налаживания торговых отношений с Турцией.

Украина намерена снижать таможенные нагрузки на украинские товары.

Об этом заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка во время онлайн-конференции «GoGlobal: В мире должно быть больше украинского».

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«В этом году мы планируем обновить соглашение о свободной торговле с ЕС, потому что уже прошел 5-летний период, а также расширим соглашение с Канадой», — отметил Качка.

По его словам, для Украины всегда остается актуальным вопрос налаживания торговых отношений с Турцией, ведь именно на эту страну поступает много запросов от бизнеса. Также есть запрос на развитие отношений с Азией и Средиземноморским регионом.

«Мы уже начали первый этап подготовки к переговорам с Египтом, Тунисом, Иорданией. Большой проект назревает с КНР, поскольку очевидно, что это наш крупнейший партнер. В 2020 году экспорт в КНР вырос на 92% за 11 месяцев. Есть основания для либерализации международной торговли», — отмечает Качка.

Что этому предшествовало

8 октября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина надеется до конца года ратифицировать это соглашение с Великобританией.

9 декабря 2020 года Украина и Великобритания подписали соглашение о развитии двусторонней торговли и партнерства в ходе круглого стола, посвященного развитию отношений между странами в рамках подписанного в октябре соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве.

16 декабря Верховная Рада ратифицировала соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

29 декабря 2020 года стало известно о том, что Кабинет министров готовит соглашения о зонах свободной торговли с Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем.

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Автор: УНИАН