Традиционный бизнес может выиграть от ИИ, но для этого необходимы культурные изменения, - Metinvest Digital

Внедрение ИИ в производственные процессы по-прежнему сопряжено со сложностями из-за специфики промышленной среды и необходимости адаптации решений к конкретным условиям.

Традиционные промышленные компании могут извлечь максимальную выгоду из искусственного интеллекта за счет его интеграции в бизнес- и управленческие процессы. Об этом рассказал генеральный директор Metinvest Digital Сергей Детюк в ходе конференции AI Days, организованной Forbes Ukraine.

По его словам, в ближайшие годы эффект от ИИ в промышленности будет связан прежде всего с оптимизацией процессов, работой с данными и повышением эффективности управления, а не прямым влиянием на физическое производство. В частности, языковые модели способны улучшать внутреннюю коммуникацию, анализ информации и принятие решений.

При этом ключевым преимуществом промышленных компаний перед ІТ-гигантами является доступ к реальным производственным данным, говорит Детюк: именно они позволяют создавать прикладные решения с практической ценностью. В качестве примера он привел внедренную в группе "Метинвест" систему автоматического контроля качества продукции на основе компьютерного зрения, которая анализирует производственные параметры и выявляет дефекты.

В то же время внедрение ИИ в производственные процессы остается сложной задачей из-за специфики промышленной среды и необходимости адаптации решений к конкретным условиям. Отдельным вызовом является изменение управленческих подходов и внутренних процессов, ведь интеграция ИИ требует пересмотра привычных инструкций и подходов к работе персонала.

"Чтобы ИИ давал результат, важно не только иметь технологии, но и четко формулировать задачи и уметь их уточнять", - отметил Детюк.

По его мнению, переход к модели AI-first требует прежде всего культурных изменений в компаниях. Бизнес должен быть готов не только тестировать новые технологии, но и системно внедрять их в повседневную деятельность и процессы принятия решений.

В мероприятии приняли участие около 30 спикеров - представители бизнеса, государственного сектора, образовательной среды и инвесторы. Участники обсудили, как искусственный интеллект трансформирует бизнес-модели, создает новые возможности для экономики и влияет на конкурентоспособность компаний.

Как известно, в настоящее время компания "Метинвест" Рината Ахметова внедряет инструменты искусственного интеллекта для автоматизации процессов и контроля качества продукции на производстве. Один из реализованных продуктов - решение на основе компьютерного зрения для контроля качества полуфабрикатов в реальном времени, которое стало для компании настоящим прорывом. Также R&D-центр Metinvest Digital разрабатывает решения в сфере RPA (Robotic Process Automation), которые позволяют автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции с помощью программных роботов. Эти роботы имитируют действия человека, взаимодействуя с цифровыми системами и приложениями - ERP, CRM, базами данных и веб-приложениями, без необходимости изменения существующей инфраструктуры.

